celebridades Taís Araujo aproveita folga em 'Vale tudo' para conhecer pontos turísticos do Rio de Janeiro Ao lado de amigos e do marido, o também ator Lázaro Ramos, atriz esteve no Pão de Açúcar e no Cristo Redentor: 'Cidade maravilhoso'

A atriz Taís Araujo aproveitou uma folga entre a intensa rotina de gravações de "Vale tudo" para conhecer, junto a amigos e familiares, alguns pontos turísticos famosos do Rio de Janeiro. Na última terça-feira (15), ela esteve no Cristo Redentor e no Pão de Açúcar ao lado de colegas e do marido, o também ator Lázaro Ramos.

"Um tempinho de folga e aproveito pra curtir minha cidade maravilhosa com as melhores companhias do mundo", celebrou ela.

Nas última semanas da novela, a personagem Raquel (interpretada por Taís) passou por uma reviravolta na trama. Depois de descobrir que Maria de Fátima (Bella Campos) roubou a mala de US$ 1 milhão, a cozinheira rompeu de vez com a filha e prosperou nos negócios, com a abertura da empresa de gastronomia Paladar.

