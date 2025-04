"Aula de atuação": Taís Araujo recebe elogios na web em suas primeiras cenas em "Vale tudo"

A- A+

vale tudo "Aula de atuação": Taís Araujo recebe elogios na web em suas primeiras cenas em "Vale tudo" Novela estreou na noite desta segunda-feira (31), com atriz e Bella Campos interpretando mãe e filha

Tão logo estreou “ Vale tudo”, remake de Manuela Dias do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, de 1988, Taís Araujo, que interpreta Raquel Acioli, recebeu uma enxurrada de elogios nas redes sociais.

Seu nome chegou a figurar entre os mais mencionados no X nesta segunda-feira (31). As cenas com Bella Campos (que vive sua filha, Maria de Fátima) geraram comentários positivos, mas também chamou atenção um flashback que mostra o momento da separação da personagem de Rubinho ( Julio Andrade).

"Cinco minutos e meio que já começou e estou com um cartaz na sala escrito TAÍS ARAUJO ATRIZ DO SÉCULO”, diz uma publicação na rede social.

“Taís Araujo com 5 minutos dando aula de atuação, eu amo essa mulher”, afirma um outro.

Outros já dizem que Taís é uma “lenda” da atuação e de “artista”.

Outros elogiam também a união da atriz e Julio na cena em que os personagens se estapeiam. Veja a seguir alguns comentários no X:



A ATUAÇÃO IMPECÁVEL DA TAIS ARAÚJO COMO RAQUEL



Juro, finalmente uma das maiores atrizes da história sendo devidamente reconhecida em um papel das 9. #ValeTudopic.twitter.com/RP1ee8n1qb — BCharts (@bchartsnet) April 1, 2025

taís araújo de raquel = babilônica fascinante gigantesca grandiosa fantástica maravilhosa incrível revolucionária #ValeTudo



pic.twitter.com/vjmOITA7on — sophia (@snowflakecurse) April 1, 2025

"A tarefa dos vivos é viver!"



Que privilégio ver Antonio Pitanga e Taís Araujo em cena! #ValeTudo pic.twitter.com/5AjuVEQOmZ — Taís Infos (@taisinfos) April 1, 2025

Veja também