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CINEMA Taís Araujo estará na abertura da 30ª edição do Cine PE com thriller baseado em crime real Atriz vive a protagonista do filme "Doutor Monstro", que será exibido no dia 1º de junho

Taís Araujo confirmou presença na 30ª edição do Cine PE, de acordo com a assessoria de imprensa do evento. A atriz carioca estrela o filme “Doutor Monstro”, dirigido por Marcos Jorge, que será exibido na noite de abertura do festival, no dia 1º de junho, no Teatro do Parque.

No longa-metragem, Taís Araujo interpreta Cláudia Ferreira, uma promotora obstinada que enfrenta um dos casos mais difíceis de sua carreira. Ela busca todos os recursos possíveis para impedir que um crime monstruoso fique impune.

“Doutor Monstro” é inspirado no caso real de Farah Jorge Farah, cirurgião-plástico condenado por matar e esquartejar uma ex-namorada em 2003. Discutindo os limites entre verdade e mentira dentro do sistema de justiça brasileiro, o longa é uma mistura de drama jurídico e suspense psicológico.



A programação do Cine PE segue até o dia 7 de junho, com todas as sessões gratuitas. Enquanto as exibições das mostras competitivas ocupam o Teatro do Parque, o Cinema São Luiz recebe as sessões da Mostra Matinê, fora da competição.

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