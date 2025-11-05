A- A+

CELEBRIDADES Taís Araújo denuncia Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo", ao compliance da Globo Atriz e autora tiveram uma discussão, em agosto, sobre os rumos que a personagem de Taís estava tendo na trama

As polêmicas envolvendo o remake de "Vale Tudo" continuam, mesmo após duas semanas do fim da novela. Uma nova celeuma veio à tona: a atriz Taís Araújo, que viveu a Raquel na trama, denunciou a autora Manuela Dias ao compliance da TV Globo.

A denúncia foi feita após uma discussão entre as duas, motivada por queixas de Taís a Manuela sobre o apagamento da sua personagem na novela.

A discussão teria sido em agosto. Taís foi se queixar à Manuela que Raquel era mais uma protagonista negra cujo destino era sofrer em demasia. Isso teria gerado cobranças, inclusive, de movimentos negros a Taís.

Manuela teria discordado da visão de Taís e as duas começaram uma discussão. A atriz, então, teria feito denúncia contra Manuela ao compliance da emissora carioca.

Também em agosto, Taís Araújo já havia tornado públicas as críticas ao desenvolvimento da personagem em "Vale Tudo", em entrevista à revista Quem, o que fez com que Manuela também fizesse uma queixa ao compliance contra Taís, alegando quebra do código de ética da emissora. Manuela teria se incomodado com o fato de Taís ter levantado a questão racial em suas críticas.

Nem Taís e nem Manuela se pronunciaram sobre o assunto. A TV Globo, também não.



