Taís Araújo em 'Vale tudo': quem é Tio Silvio, que leva lanches para a atriz ao fim das gravações

Os bastidores da novela " Vale tudo" vêm sendo abastecidos de iguarias como torresmo, queijo provolone, biscoito pimentinha e atemoia cortada.



Não se trata de um serviço de catering ou da produção da TV Globo para um capítulo de jantar, e, sim, das marmitas levadas por Silvio Gama, tio de Taís Araújo, que vai buscar a sobrinha ao final das gravações sempre munido de vários acepipes preparados por ele.

Em vídeos postados em seu perfil no Instagram, Silvio Gama aparece buscando Taís de carro abastecido com vários potinhos de lanches e frutas. Num dos registros, Bella Campos, que contracena com a Raquel de Taís interpretando sua filha, Maria de Fátima, se joga no pote de torresmos levado por ele.

No Instagram, o tio da atriz posta várias de suas receitas, em vídeos com o título "Na cozinha com Silvio", que já mostrou o passo a passo de seu preparo de torta de bacalhau, carangueijada e feijoada.

Nesta sexta-feira (18), a atriz postou em seus stories do Instagram o almoço de Páscoa feito pelo Tio Silvio, com uma feijoada de frutos do mar e berinjela recheada. A atriz diz que além do recheio de camarão, seu tio preparou também berinjela com quatro queijos para sua filha, Maria, que é alérgica.

