A- A+

Famosos Em entrevista, Taís Araújo fala sobre ser negra e perseguir amor: "Não casei com homem negro à toa" Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast "Conversa vai, conversa vem'', atriz conta que precisou perseguir o afeto: "Nunca beijei ninguém do condomínio nem da escola, meninos diziam: 'Taís é maneira, mas não dá pra ficar porque é preta'

Leia também

• Taís Araujo analisa o Brasil de "Vale tudo" e comenta a falta de atores negros na primeira versão

• Estrela de "Vale tudo", Taís Araujo trocou mensagens com Regina Duarte e defende Bella Campos

• "Textos são iguais, mas a forma de encarar o mundo é diferente", diz Taís Araújo sobre "Vale Tudo"

O afeto nunca veio de graça para Taís Araujo. Na condição de mulher negra, ela precisou perseguir o amor.

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videcast do jornal O Globo "Conversa vai, conversa vem", a atriz contou que sentia-se muito pouco desejada na adolescência e que precisou sair do Rop de Janeiro, sua cidade Natal, para conseguir beijar na boca.

Leia abaixo um trecho da entrevista:

Já vi você dizer que se sentia invisível na adolescência, que sequer beijava na boca. O amor foi algo que precisou perseguir como mulher negra? Se sentia pouco desejada?

Pouquíssimo. Tive que ir para a Bahia para beijar na boca. Fui perseguir essa história, porque aqui não rolava mesmo.

Morava num condomínio na Barra da Tijuca (Zona Oeste do Rio de Janeiro), estudava no Anglo Americano. Nunca fiquei com ninguém no meu condomínio nem da minha escola.

Uma amiga da escola, a Lívia, que namorava um menino negro, escutou meninos falando assim: "A Taís é maneira, mas não dá pra ficar porque é preta, né?" Veio aos prantos me contar sem conseguir entender.

Lembro da Marie, figurinista de "Viver a vida", que ouviu de uma produtora: "Você tá vestindo uma preta de branco como se ela fosse branca". Marie também veio aos prantos para mim.

Nas duas situações, fiquei muito calma, porque esse é o dia a dia da pessoa preta nesse país. Filhas adolescentes negras de amigas minhas, que hoje estudam em escolas particulares, são sempre as últimas a beijar na boca, ninguém quer namorá-las.

A questão do amor permeia as mulheres negras. Não namorei e casei com homens negros à toa. Lembro que namorei um menino branco, que falava:

"Minha mãe é nordestina, meu irmão é gay, minha namorada é preta. Tô entendendo que tipo de brasileiro eu sou". Ou seja, passava por ele esse pensamento. Porque, provavelmente, deve ter sido questionado em algum momento.

Veja também