A- A+

FAMOSOS Taís Araújo prepara festa para comemorar vitórias de "O agente secreto" e Wagner Moura Atriz conta sua torcida pelo longa de Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias

Mesmo sendo fã dos longas "Pecadores", "Hamnet" e "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria", a atriz Taís Araújo vai ter uma torcida especial pelo "Agente secreto" no Oscar 2026.



Ela tem razões para isso: seu marido, Lázaro Ramos, vai estar presente ao lado do conterrâneo e amigo Wagner Moura, que concorre como melhor ator.





Araújo afirmou ainda que acredita na vitória do longa brasileiro e que prepara uma festa em casa para comemorar os prêmios.



Na TV por assinatura e no streaming, a transmissão do prêmio fica a cargo da TNT e HBO Max, respectivamente, a partir das 18h30, com a cerimônia começando às 21h.



Na TV aberta, a Globo passa a premiação ao vivo, depois do Fantástico, também com previsão de 21h. G1 e gshow retransmitem o sinal.

Veja também