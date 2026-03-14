Taís Araújo prepara festa para comemorar vitórias de "O agente secreto" e Wagner Moura
Atriz conta sua torcida pelo longa de Kleber Mendonça Filho, que concorre em quatro categorias
Mesmo sendo fã dos longas "Pecadores", "Hamnet" e "Se eu tivesse pernas, eu te chutaria", a atriz Taís Araújo vai ter uma torcida especial pelo "Agente secreto" no Oscar 2026.
Ela tem razões para isso: seu marido, Lázaro Ramos, vai estar presente ao lado do conterrâneo e amigo Wagner Moura, que concorre como melhor ator.
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Araújo afirmou ainda que acredita na vitória do longa brasileiro e que prepara uma festa em casa para comemorar os prêmios.
Na TV por assinatura e no streaming, a transmissão do prêmio fica a cargo da TNT e HBO Max, respectivamente, a partir das 18h30, com a cerimônia começando às 21h.
Na TV aberta, a Globo passa a premiação ao vivo, depois do Fantástico, também com previsão de 21h. G1 e gshow retransmitem o sinal.