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Artistas Taís Araujo surpreende ao revelar cabelo curtinho durante Semana de Moda de Paris "Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar", escreveu a atriz em publicação no Instagram

Taís Araujo surpreendeu os fãs na segunda-feira, 28, ao revelar uma mudança no visual que vinha mantendo em segredo. A atriz abandonou os cabelos longos e adotou um corte bem curto.

A transformação foi apresentada durante o Le Défilé, desfile da L’Oréal Paris realizado em frente à Torre Eiffel, como parte da Semana de Moda de Paris. A artista circulou pela capital francesa nos últimos dias sem revelar o novo corte.

"Hoje, eu quero ser uma mulher de cabelo curto, marrom, desfilando debaixo da Torre Eiffel. Pisando firme, realizando o que a Taíszinha do Méier nem ousava sonhar", escreveu a atriz em publicação no Instagram.

Taís Araujo recebe elogios após revelar transformação

No vídeo do desfile compartilhado pela atriz, amigos e admiradores elogiaram a beleza de Taís. Lázaro Ramos, marido da artista, escreveu: "Linda demais. Maravilhosa. Te amo."

A atriz norte-americana Viola Davis se declarou para Taís: "Linda! Te Amo, Tais". Ivete Sangalo também comentou: "Eu grito: Mara! E vocês gritam: -vilhosa". Camila Pitanga publicou uma sequência de elogios: "Deusa, deusa, deusa."

Além de Taís Araujo, outras três brasileiras participaram do desfile: Anitta, também veterana no evento, e as estreantes Bella Campos e Liniker.

Entre as personalidades internacionais que passaram pela passarela estavam Jane Fonda, Kendall Jenner e Viola Davis. A apresentação terminou com uma participação de Céline Dion, atração final da noite.

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