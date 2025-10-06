A- A+

FAMOSOS Taís Araújo aparece com novo visual após fim das gravações de "Vale Tudo" Atriz apareceu com tranças longas e mechas douradas em foto publicada no Instagram

Após se despedir das gravações de “Vale Tudo”, Taís Araújo surpreendeu os fãs com uma mudança no visual. Neste domingo (5), a atriz exibiu seu novo cabelo no Instagram.

“Seja bem-vinda à nova era, partiu férias”, escreveu a artista. Na foto produzida em frente ao espelho, Taís Araújo surge com longas tranças que também contam com mechas douradas.

Nesta segunda-feira (6), a atriz mostrou que fez também um novo furo na orelha. “Sim, um novo piercing”, escreveu.

Para Taís, as mudanças marcam o início de uma pausa no trabalho. No sábado (4), ela encerrou oficialmente suas cenas como Raquel. A despedida ganhou registro em vídeo, com a artista emocionada e cercada pela equipe de “Vale Tudo”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

