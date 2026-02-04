A- A+

Games Take-Two nega boatos de novo adiamento e confirma lançamento do GTA 6 para novembro O game mais esperado do mundo já foi adiado duas vezes

O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, negou os boatos de uma nova mudança na data de lançamento do Grand Theft Auto 6 e confirmou a divulgação do game mais aguardado do mundo para 19 de novembro de 2026. A empresa é dona da Rockstar Games, estúdio desenvolvedor do GTA.

A confirmação foi garantida em uma entrevista de Zelnick à revista norte-americana Variety nessa terça-feira (3). Ele ainda informou que não faz parte do plano da Take-Two adiar o lançamento das cópias físicas do jogo até 2027 para evitar vazamentos.

Os rumores surgiram em janeiro deste ano, a partir de uma suposta fonte interna da indústria. O boato dizia que a desenvolvedora não tinha planos para uma edição física do jogo no dia do lançamento justamente para evitar os spoilers do universo.

Segundo a IGN, a empresa afirmou que o marketing de lançamento da Rockstar está previsto para começar durante o inverno brasileiro (verão estadunidense). Ou seja, um terceiro trailer pode ser lançado entre junho e setembro deste ano.

Veja também