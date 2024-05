A- A+

FAMOSOS Tal mãe, tal filha: Deborah Secco combina looks com Maria Flor em viagem pela Europa Registros publicados pela atriz impressionaram internautas, que apontaram até semelhança física entre as duas

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, passou os últimos dias com a filha, Maria Flor, de 8, em cidades da Europa. A atriz compartilhou várias fotos, no Instagram, durante a viagem, mas um detalhe impressionou os seguidores da artista: os looks. As duas se divertiram ao escolher as peças que usariam nos passeios, fazendo diversos tipos de combinação.

No último domingo (19), a artista até comentou sobre o visual sempre escolhido por ambas: “Nós andamos iguais”, escreveu em uma publicação na plataforma, na qual compartilhava vários momentos em que estiveram com roupas bem parecidas.

Nas imagens, mãe e filha aparecem em cidades como Paris, na França, e Londres, na Inglaterra. As duas deixaram o continente europeu na última quarta-feira (15).

Veja abaixo fotos de Deborah Secco e Maria Flor:

Os cliques deixaram os seguidores de Deborah apaixonados — e eles apontaram que existe até mesmo uma semelhança cada vez mais aparente entre a atriz e a pequena, fruto do relacionamento com o fotógrafo Hugo Moura, de 34 anos.

“E estão cada dia mais parecidas”, disse uma fã. “Adorei os looks, duas charmosas”, comentou outro seguidor.

Veja também

FAMOSOS Henrique e Juliano levam cachorros do cantor Nattan para outro estado sem ele saber: "Devolve"