Talk-shows voltam ao ar após fim de greve dos roteiristas de Hollywood

Os programas noturnos de entrevistas, os famosos "talk-shows", verdadeiros pilares da programação televisiva dos Estados Unidos, estão programados para voltar ao ar nos próximos dias, anunciaram seus apresentadores nesta quarta-feira (27), após o sindicato de roteiristas encerrar meses de greve.

Com seus roteiros detalhados, os programas apresentados por Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e John Oliver deixaram um vazio desde que o Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos (WGA, na sigla em inglês) iniciou uma greve em maio em busca de melhorias contratuais e proteções contra o uso de inteligência artificial (IA) na indústria.

"Flash! Com sua missão cumprida, os membros fundadores do 'Strike Force 5' voltarão aos seus programas de televisão na segunda-feira, 2 de outubro, e um deles voltará ao ar na TV a cabo em 1º de outubro", tuitou a conta @StrikeForceFive nesta quarta-feira. "Strike Force Five" é o podcast criado pelos cinco apresentadores durante o tempo em que seus programas ficaram fora do ar por causa da greve.

A maioria das produções de cinema e televisão nos Estados Unidos ficou paralisada quando os roteiristas entraram em greve em maio, um movimento que foi seguido em julho pela greve dos atores. Todos lutando por um contrato com melhorias econômicas e proteções contra a chegada da inteligência artificial ao setor.

No entanto, no domingo, a WGA e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que representam os estúdios e plataformas de distribuição, anunciaram um acordo provisório.

Os líderes do sindicato votaram na terça-feira uma proposta de acordo contratual, que será enviada aos 11.500 membros do sindicato para ratificação na próxima semana, enquanto a greve foi encerrada às 12h01 desta quarta-feira.

O WGA revelou detalhes do acordo, que garante um aumento salarial para os roteiristas, bem como bônus para aqueles que trabalham em programas de sucesso.

Também limita a participação de material gerado por IA, um ponto-chave na discussão devido à rapidez com que o contexto atual está avançando e transformando a indústria.

Os roteiristas, que aceitaram o acordo na terça-feira, disseram estar satisfeitos com o resultado.

"Estou tão feliz com o que conquistamos", comemorou Leila Cohan, roteirista da série de sucesso "Bridgerton". "Estou orgulhoso de que lutamos. As situações foram solicitadas para muitos membros, e nós vencemos", acrescentou.

Atores seguem em greve

Apesar de a greve dos roteiristas ter sido encerrada, Hollywood ainda está longe de voltar a funcionar em plena capacidade, uma vez que os atores, representados pelo sindicato SAG-AFTRA, ainda estão em greve.

Acredita-se que um acordo entre as partes ainda deverá demorar algumas semanas.

Algumas das demandas do sindicato de transportadores, que representam dublês e estrelas de cinema, têm maior alcance do que as reivindicações do WGA.

E com centenas de filmagens atrasadas em seu calendário, Hollywood, que estava se recuperando dos anos da pandemia, pode levar meses para resolver os problemas logísticos e voltar ao seu ritmo normal de produção.

