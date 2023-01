A- A+

Litoral Sul Tamandaré recebe 10º Dia da Consciência Cristã com shows de Alceu Valença e Thiago Brado Evento acontece neste sábado (28)

Com Alceu Valença e Thiago Brado na programação, a cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, recebe, neste sábado (28), o 10º Dia da Consciência Cristã.



Promovido pelo Padre Arlindo, o evento tem o objetivo de arrecadar recursos para a Creche Padre Enzo, que atende 500 crianças do município em situação de vulnerabilidade social.

Os portões serão abertos às 15h30, com missa às 17h e shows a partir das 18h, na Arena da Consciência Cristã, montada especialmente para a ocasião.



A entrada custa R$ 50. Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda nas cidades de Tamandaré; Caruaru, no Agreste; e Recife (confira endereços abaixo).



De acordo com a organização do evento, os valores serão revertidos para a Creche Padre Enzo, projeto que oferece educação infantil, atividades esportivas e de música, aula de informática e refeições para crianças em situação de vulnerabilidade.

A entidade também oferta às mães dos assistidos cursos gratuitos de idiomas e profissionalizantes na área de turismo, hotelaria, gastronomia e técnicos de refrigeração.

Serviço:

10º Dia da Consciência Cristã

Data: 28 de fevereiro

Ingressos: R$ 50

Vendas:

Tamandaré - Secretaria Paroquial; creche Padre Enzo; Hotel Arena Carneiros; loja Ponto Cell; Igrejinha dos Carneiros e ao final das missas diárias na Paróquia de São Pedro.

Caruaru - quiosques Case & Cia, nos shoppings Difusora e Caruaru.

Recife - lojas Extreme e Le Postiche, nos shoppings Tacaruna, Plaza, RioMar e Recife.

