CINEMA Tânia Alves será a homenageada do Cine PE 2024 Festival ocorre de 6 a 11 de junho, no Teatro do Parque

A atriz e cantora Tânia Alves será a grande homenageada da 28ª edição do festival Cine PE, que ocorre de 6 a 11 de junho, no Teatro do Parque. Versátil, a artista carioca é reconhecida por sua sólida carreira no teatro, cinema, televisão e música.

No cinema, Tânia marcou presença em filmes como "Cabaré Mineiro" (1984), "O Olho Mágico do Amor" (1982), "Parahyba, Mulher Macho" (1983) e "O Mágico e o Delegado" (1984), que renderam prêmios por suas atuações.

Na televisão, Tânia também estrelou trabalhos marcantes, como a minissérie "Lampião e Maria Bonita" e o especial "Morte e Vida Severina", além das novelas "Tititi", "Pedra sobre Pedra", "O Clone", "Pantanal" e "Mandacaru".



Os palcos receberam todo o talento da atriz, que atuou nos musicais "A Ópera do Malandro", "Calabar" e "Viva o Cordão Encarnado", entre outros. Mais recentemente, ela participou de “Palavra de Mulher", com uma indicação ao Prêmio Bibi Ferreira de melhor atriz de musicais, e da versão brasileira do sucesso da Broadway "Como Eliminar seu Chefe". Tânia ainda gravou mais de 20 álbuns.

