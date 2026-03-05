A- A+

OSCAR Tânia Maria anuncia que não irá ao Oscar e convoca torcida do Brasil por "O Agente Secreto" Atriz de 79 anos, elogiada por sua atuação no filme de Kleber Mendonça Filho, afirma que acompanhará a premiação do país e incentiva público a torcer pela produção brasileira

Em postagem compartilhada nas redes sociais, nesta quinta (5), a atriz Tânia Maria confirmou que não estará presente na cerimônia do Oscar, marcada para o próximo dia 15 de março, em Los Angeles.

A artista de 79 anos, destaque do longa-metragem “O Agente Secreto”, irá acompanhar a premiação do Brasil.

No vídeo da postagem, a atriz contou da decisão e convidou o público a torcer pelo filme.

“Muita gente está me perguntando se eu vou para a premiação. Sabe qual é a resposta? Não vou! Sabe o porquê? O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil”, declarou.

Ao final da gravação, ela reforça o entusiasmo com a campanha do longa: “Vamos vencer”.

Tânia Maria não explica o motivo de ter desistido de ir à cerimônia, mas, essa possibilidade vinha sendo cogitada há um tempo.

A atriz e artesã vinha passando por avaliações médicas e está em tratamento de doença pulmonar obstrutiva (DPOC), para ter a viagem liberada, uma vez que uma viagem internacional pode comprometer a sua saúde.

