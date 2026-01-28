A- A+

AUDIOVISUAL Tânia Maria, de "O Agente Secreto", volta ao cinema no filme "Yellow Cake"; veja trailer Filme de Tiago Melo teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta (28), com a atriz potiguar no elenco

Após brilhar em "O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, aclamado pelo público, inclusive com quatro indicações ao Oscar, a atriz potiguar Tânia Maria segue em alta no cinema.



Ela retorna às telas, dessa vez, no longa de ficção científica de Tiago Melo, "Yellow Cake", com estreia marcada para o próximo dia 2 de fevereiro.



O longa, protagonizado por Rejane Faria ("Marte Um"), teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (28), ocasião em que a atriz, de 78 anos, aparece.





"Yellow Cake" traz a história de Rúbia Ribeiro, personagem vivida por Rejane, uma cientista que faz parte de um projeto secreto na cidade de Picuí, interior paraibano.



Na trama, o objetivo é erradicar o mosquito causador da dengue, o Aedes Aegypti, por meio de urânio extraído da Região.



Veja o trailer:

Veja também