AUDIOVISUAL

Tânia Maria, de "O Agente Secreto", volta ao cinema no filme "Yellow Cake"; veja trailer

Filme de Tiago Melo teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta (28), com a atriz potiguar no elenco

Tânia Maria integration elenco do filme "Yellow Cake", de Tiago MeloTânia Maria integration elenco do filme "Yellow Cake", de Tiago Melo - Foto: Reprodução

Após brilhar em "O Agente Secreto", filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho, aclamado pelo público, inclusive com quatro indicações ao Oscar, a atriz potiguar Tânia Maria segue em alta no cinema. 

Ela retorna às telas, dessa vez, no longa de ficção científica de Tiago Melo, "Yellow Cake", com estreia marcada para o próximo dia 2 de fevereiro.

O longa, protagonizado por Rejane Faria ("Marte Um"), teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (28), ocasião em que a atriz, de 78 anos, aparece.

 

"Yellow Cake" traz a história de Rúbia Ribeiro, personagem vivida por Rejane, uma cientista que faz parte de um projeto secreto na cidade de Picuí, interior paraibano.

Na trama, o objetivo é erradicar o mosquito causador da dengue, o Aedes Aegypti, por meio de urânio extraído da Região.

Veja o trailer:

 

 

