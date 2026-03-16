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A atriz potiguar Tania Maria, 79, que no filme "O Agente Secreto" fez o papel de Dona Sebastiana, passa a ser celebrada, também, como uma gigante em Pernambuco, especificamente como uma boneca gigante de Olinda.



É do Mestre Camarão, que integra como artista plástico a Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda, a assinatura da escultura - neste domingo (15), a gigante já desfilou pela Rua da Aurora, centro do Recife, durante os festejos em frente ao Cinema São Luiz, junto ao público que ocupou o local na espera da cerimônia do Oscar, em Los Angeles.

Para além da atuação no filme do diretor pernambucano, Tania Maria ganhou o afeto do público, internacional inclusive, pela irreverência peculiar fora dos sets de gravação.









A atriz já havia participado de outro longa de Kleber, "Bacurau" (2019). Do Rio Grande do Norte, precisamente do município de Parelhas, Dona Tania foi destaque no The New York Times, com a "Melhor Atuação com Cigarro", uma das categorias criadas pelo veículo para destacar atuações no cinema.





Crédito: Victor Jucá/Divulgação

Ainda pelo "O Agente Secreto", Dona Tânia entrou nas previsões de Variety e The Hollywood Reporter, como possível nome a ser indicado na categoria "Melhor Atriz Coadjuvante", antes da lista oficial divulgada pela Academia.



"O Agente Secreto" no Oscar 2026

Indicado em quatro categorias do Oscar (Melhor Elenco, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme), "O Agente Secreto" não venceu em nenhuma delas.



A cerimônia, realizada na noite deste domingo (15), causou rebuliço no Recife, ambientação principal do filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça.

Além do Cinema São Luiz, que recebeu uma multidão para assistir ao Oscar, dentro do equipamento e ao longo da rua onde está localizado, o Parque Apipucos, Zona Norte de Recife, também serviu de local para o público prestigiar o filme durante a cerimônia.



Já em Olinda, foi na Pitombeira dos Quatro Cantos que a multidão ficou posta, em clima de ansiedade pela possibilidade de, pelo segundo ano consecutivo, ganhar mais uma estatueta - em 2025, "Ainda Estou Aqui" trouxe para o Brasil o feito inédito de vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional que, na noite de ontem, foi para "Valor Sentimental", produção norueguesa.

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