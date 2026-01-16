Sex, 16 de Janeiro

CINEMA

Tânia Maria conhece João Gomes e posta foto com o cantor: "Simplicidade e um coração do bem"

"Amei conhecer! Ele é luz, simplicidade e um coração do bem", diz a legenda da publicação, feita no Instagram nesta quinta-feira

"Coração do bem": Tânia Maria conhece João Gomes e posta foto com o cantor - Foto: Instagram/Reprodução

A atriz Tânia Maria, a Dona Sebastiana de O Agente Secreto, conheceu João Gomes e compartilhou uma foto ao lado do cantor pernambucano.

"Amei conhecer! Ele é luz, simplicidade e um coração do bem", diz a legenda da publicação, feita no Instagram nesta quinta-feira, 15.

No clique, Tânia aparece sorridente. O cantor comentou na publicação com emojis carinhosos. A atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima no filme de Kleber Mendonça Filho, também comentou: "Meu amor! Minha linda! Brilha bem muito!".

 

Internautas celebraram o encontro entre a atriz potiguar de 79 anos e o artista do piseiro, de 23 anos. "Os dois maiores ícones do Brasil atualmente", escreveu uma pessoa. "Essa foto era para estar no Louvre", brincou outra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Tânia Maria (@taniamariaatriz)

Tânia Maria, começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Wagner Moura) em sua chegada ao Recife. A atriz foi elogiada pelo papel e recebeu reconhecimento internacional: o The New York Times destacou seu trabalho no filme como "melhor atuação com cigarro".

"Em certo momento de O Agente Secreto, há uma cena de rua à luz do dia, e essa mulher simplesmente entra em cena, e quase chega até a câmera. Enquanto ela está ali, você pensa: espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa - alguém que parece ser mais jovem do que realmente é. Ela é uma verdadeira dona, mas de um jeito único, peculiarmente glamourosa em um vestido caseiro de estampa botânica e óculos escuros enormes", escreveu o crítico Wesley Morris.

O próximo filme da atriz é Yellow Cake, do diretor Tiago Melo, e terá estreia no Festival de Cinema de Roterdã, que acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro, na Holanda.

