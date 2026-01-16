A- A+

CINEMA Tânia Maria conhece João Gomes e posta foto com o cantor: "Simplicidade e um coração do bem" "Amei conhecer! Ele é luz, simplicidade e um coração do bem", diz a legenda da publicação, feita no Instagram nesta quinta-feira

A atriz Tânia Maria, a Dona Sebastiana de O Agente Secreto, conheceu João Gomes e compartilhou uma foto ao lado do cantor pernambucano.

"Amei conhecer! Ele é luz, simplicidade e um coração do bem", diz a legenda da publicação, feita no Instagram nesta quinta-feira, 15.

No clique, Tânia aparece sorridente. O cantor comentou na publicação com emojis carinhosos. A atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima no filme de Kleber Mendonça Filho, também comentou: "Meu amor! Minha linda! Brilha bem muito!".





Internautas celebraram o encontro entre a atriz potiguar de 79 anos e o artista do piseiro, de 23 anos. "Os dois maiores ícones do Brasil atualmente", escreveu uma pessoa. "Essa foto era para estar no Louvre", brincou outra.

Tânia Maria, começou a atuar aos 72 anos, quando trabalhou com Mendonça Filho em Bacurau (2019). Na ocasião, chamou atenção do diretor, passou pela preparação de elenco e obteve mais destaque no filme.

Desta vez, ela retorna como coadjuvante, interpretando Dona Sebastiana, que abriga Marcelo (Wagner Moura) em sua chegada ao Recife. A atriz foi elogiada pelo papel e recebeu reconhecimento internacional: o The New York Times destacou seu trabalho no filme como "melhor atuação com cigarro".

"Em certo momento de O Agente Secreto, há uma cena de rua à luz do dia, e essa mulher simplesmente entra em cena, e quase chega até a câmera. Enquanto ela está ali, você pensa: espero que este filme saiba que deveria ser mais sobre essa pessoa - alguém que parece ser mais jovem do que realmente é. Ela é uma verdadeira dona, mas de um jeito único, peculiarmente glamourosa em um vestido caseiro de estampa botânica e óculos escuros enormes", escreveu o crítico Wesley Morris.

O próximo filme da atriz é Yellow Cake, do diretor Tiago Melo, e terá estreia no Festival de Cinema de Roterdã, que acontecerá entre 29 de janeiro e 8 de fevereiro, na Holanda.

