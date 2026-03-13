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OSCAR 2026 Tânia Maria estampa capa da revista Elle Brasil às vésperas do Oscar; confira A atriz, que virou ícone nas redes sociais por seu papel em "O Agente Secreto", vira capa de revista nesta sexta-feira (13)

Tânia Maria, atriz de "O Agente Secreto", vem chamando atenção nas redes sociais há algum tempo, e agora é a nova capa da revista Elle Brasil. A publicação foi divulgada nesta sexta-feira (13).



"Aos 79 anos, com 1,50 m de pura sinceridade, a estrela do #Volume23 da #ELLEBrasil é uma das melhores surpresas do cinema nacional", comenta a revista na legenda da postagem.

"O premiadíssimo “O Agente Secreto”, de @kleber_mendonca_filho, concorre a quatro Oscars, incluindo melhor direção de elenco — e podemos afirmar que com uma boa dose de contribuição da atriz", conclui.

Ainda nesta semana, na quarta-feira (11), Tânia apareceu em novo vídeo promocional da HBO Max para o Oscar discutindo com o personagem de Leonardo DiCaprio em "Uma Batalha Após a Outra".

A cerimônia da 98ª edição do Oscar ocorre neste domingo (15), a partir das 20h (horário de Brasília). Diretamente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os vencedores da maior premiação do cinema mundial.



No Brasil, o Oscar é transmitido ao vivo na TV Globo, no canal pago TNT e na plataforma de streaming HBO Max.

Confira a lista de categorias que o filme O Agente Secreto concorre:

Melhor Filme

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"

Melhor Filme Internacional

"O Agente Secreto", Brasil

"Foi Apenas um Acidente", França

"Valor Sentimental", Noruega

"Sirat", Espanha

"A Voz de Hind Rajab", Tunísia

Melhor Direção de Elenco

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Pecadores"

Melhor Ator

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Uma Batalha Após a Outra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

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