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RIOMAR LITERATURA

Com Tânia Maria entre os convidados, Festival no RioMar aborda humor na literatura e no cinema

12ª edição do evento acontece nesta quinta-feira (23), a partir das 17h, no Teatro RioMar

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Tânia Maria e Luís Miranda integram programação do Festival RioMar de LiteraturaTânia Maria e Luís Miranda integram programação do Festival RioMar de Literatura - Foto: Divulgação

Literatura e cinema, em verso, prosa, ação e humor, e não necessariamente nessa mesma ordem, afinal, trata-se de um evento com presenças relevantes e extensivas a vertentes da arte da escrita e da produção em audiovisual.

É por esse caminho que a 12ª edição do Festival RioMar de Literatura passeia nesta quinat-feira (23), a partir das 17h, no Teatro RioMar, Pina, na Zona Sul do Recife.

Na programação, e em reforço à temática da edição “O Humor na Literatura e no Cinema”, o ator Luís Miranda, a escritora Socorro Acioli, o poeta e cantador Jessier Quirino e a atriz Tânia Maria, um dos nomes mais memoráveis do premiado filme “O Agente Secreto”, estarão presentes no evento, que tem curadoria da jornalista Carmen Peixoto.

Por lá também, o produtor cultural e historiador João Suassuna, neto do escritor Ariano Suassuna (1927-2014) media o primeiro painel do festival, que terá início com encenação de trecho da obra “O Auto da Compadecida”, de autoria do saudoso artista paraibano.
 

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Papo com Tânia Maria
Para além do êxtase de ter o cinema pernambucano de Kleber Mendonça no topo do audiovisual em todo o mundo, com “O Agente Secreto” indicado em quatro categorias do Oscar 2026, do elenco do filme a atriz potiguar Tânia Maria, em carisma e espontaneidade, foi um ‘quê’ a mais da produção e dos dias que se seguiram após a repercussão do longa.

E ela é uma das convidadas do festival, em relação direta com o tema do evento, junto ao cineasta pernambucano Leonardo Lacca, diretor-assistente e preparador de elenco no filme de Kleber. Os dois estarão no segundo painel do dia.

Já a escritora cearense Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, estará no terceiro painel. Os dois momentos, aliás,  serão mediados pela jornalista Beatriz Castro.

E para encerrar a programação, o escritor, cordelista e declamador Jessier Quirino se apresenta no palco do Teatro RioMar com histórias hilárias do interior nordestino, em linguajar próprio da Região. 
 

Jessier Quirino, poeta e cantadorJessier Quirino é um dos participantes da 12ª edição do evento | Crédito: Heudes Régis/Especial para o RioMar


Contação de histórias
Ainda como parte do Festival RioMar de Literatura, uma rodada de contação de histórias acontece pela manhã no Instituto JCPM de Compromisso Social. A programação é voltada a crianças de instituições dos bairros do entorno, como Pina e Brasília Teimosa. 

E durante o Festival RioMar de Literatura, haverá campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis que serão doados para crianças do Sertão pernambucano, através da ONG Amigos no Sertão. A iniciativa é do RioMar Shopping.

Poderão ser doados livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, com exceção de livros didáticos. Para fazer a doação é preciso levar livros novos ou usados em bom estado de conservação e colocar no baú que ficará na entrada do mall. 

SERVIÇO
Festival RioMar de Literatura
Quando: nesta quinta-feira (23), a partir das 17h
Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4) 
Ingressos a partir de R$ 25 no App do RioMar Recife
Informações: @riomar_recife


*Com informações da assessoria de imprensa

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