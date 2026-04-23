Com Tânia Maria entre os convidados, Festival no RioMar aborda humor na literatura e no cinema

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Literatura e cinema, em verso, prosa, ação e humor, e não necessariamente nessa mesma ordem, afinal, trata-se de um evento com presenças relevantes e extensivas a vertentes da arte da escrita e da produção em audiovisual.



É por esse caminho que a 12ª edição do Festival RioMar de Literatura passeia nesta quinat-feira (23), a partir das 17h, no Teatro RioMar, Pina, na Zona Sul do Recife.



Na programação, e em reforço à temática da edição “O Humor na Literatura e no Cinema”, o ator Luís Miranda, a escritora Socorro Acioli, o poeta e cantador Jessier Quirino e a atriz Tânia Maria, um dos nomes mais memoráveis do premiado filme “O Agente Secreto”, estarão presentes no evento, que tem curadoria da jornalista Carmen Peixoto.



Por lá também, o produtor cultural e historiador João Suassuna, neto do escritor Ariano Suassuna (1927-2014) media o primeiro painel do festival, que terá início com encenação de trecho da obra “O Auto da Compadecida”, de autoria do saudoso artista paraibano.







Papo com Tânia Maria

Para além do êxtase de ter o cinema pernambucano de Kleber Mendonça no topo do audiovisual em todo o mundo, com “O Agente Secreto” indicado em quatro categorias do Oscar 2026, do elenco do filme a atriz potiguar Tânia Maria, em carisma e espontaneidade, foi um ‘quê’ a mais da produção e dos dias que se seguiram após a repercussão do longa.



E ela é uma das convidadas do festival, em relação direta com o tema do evento, junto ao cineasta pernambucano Leonardo Lacca, diretor-assistente e preparador de elenco no filme de Kleber. Os dois estarão no segundo painel do dia.



Já a escritora cearense Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, estará no terceiro painel. Os dois momentos, aliás, serão mediados pela jornalista Beatriz Castro.



E para encerrar a programação, o escritor, cordelista e declamador Jessier Quirino se apresenta no palco do Teatro RioMar com histórias hilárias do interior nordestino, em linguajar próprio da Região.



Jessier Quirino é um dos participantes da 12ª edição do evento | Crédito: Heudes Régis/Especial para o RioMar



Contação de histórias

Ainda como parte do Festival RioMar de Literatura, uma rodada de contação de histórias acontece pela manhã no Instituto JCPM de Compromisso Social. A programação é voltada a crianças de instituições dos bairros do entorno, como Pina e Brasília Teimosa.



E durante o Festival RioMar de Literatura, haverá campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis que serão doados para crianças do Sertão pernambucano, através da ONG Amigos no Sertão. A iniciativa é do RioMar Shopping.



Poderão ser doados livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, com exceção de livros didáticos. Para fazer a doação é preciso levar livros novos ou usados em bom estado de conservação e colocar no baú que ficará na entrada do mall.

SERVIÇO

Festival RioMar de Literatura

Quando: nesta quinta-feira (23), a partir das 17h

Onde: Teatro RioMar Recife (Piso L4)

Ingressos a partir de R$ 25 no App do RioMar Recife

Informações: @riomar_recife



*Com informações da assessoria de imprensa

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