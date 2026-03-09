A- A+

FAMOSOS Tânia Maria surge em campanha da HBO Max e apresenta o "molho" brasileiro para os gringos A atriz se transformou na Tia Gladys, vilã de 'A Hora do Mal', em propaganda da HBO Max para a transmissão do Oscar

Tânia Maria, interprete da personagem Dona Sebastiana em "O Agente Secreto", participou nesta segunda-feira (9) de um vídeo promocional da HBO Max e TNT para o Oscar. A atriz de 79 anos, que se tornou sucesso nas redes sociais após participação no longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, surge fantasida de "Tia Gladys", vilã do filme "A Hora do Mal".

O vídeo divulgado nas redes sociais da HBO Max faz diversas refências aos filmes indicados ao Oscar e, de maneira bem humorada, levanta torcida por uma vitória brasileira na premiação.

Caracterizada como a personagem interpretada por Amy Madingan, ela surge fazendo um "feitiço" para que o filme brasileiro seja um dos ganhadores da estatueta do Oscar.



No vídeo, a atriz também aparece em um montagem com os irmãos vividos por Michael B. Jordan em "Pecadores", tocando forró com um triângulo, para apresentar o "molho brasileiro" ao elenco do filme norte-americano.

Nessa edição do Oscar, o Brasil conquistou seu recorde de indicações ao prêmio. No total foram cinco indicações: quatro para "O Agente Secreto" e mais uma para o diretor de fotografia Adolpho Veloso por "Sonhos de Trem".

A cerimônia da premiação e entrega dos prêmios acontece neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

