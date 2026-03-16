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LITERATURA Festival RioMar de Literatura terá a atriz Tânia Maria entre as atrações Atriz potiguar de "O Agente Secreto" participa de bate-papo no evento que acontece em abril

A atriz potiguar Tânia Maria, 79, segue colhendo frutos de sua atuação no filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça, "O Agente Secreto".



Queridinha do público brasileiro e internacional, após sua atuação no longa - indicado em quatro categorias ao Oscar 2026 - Tânia volta aos holofotes no próximo mês de abril, dessa vez em um evento literário, o Festival RioMar de Literatura, marcado para o próximo dia 23 de abril no Teatro RioMar.









Por lá Tânia bate um papo sobre o tema da 12ª edição do festival: "O Humor na Literatura e no Cinema". A programação completa do evento será divulgada em breve.



Irreverente, a atriz já havia participado de outro longa de Kleber, "Bacurau" (2019).



Do Rio Grande do Norte, precisamente do município de Parelhas, Dona Tania foi destaque no The New York Times, com a "Melhor Atuação com Cigarro", uma das categorias criadas pelo veículo para destacar atuações no cinema em 2025.



O último feito para celebrar a atriz foi a confecção pelo Mestre Camarão, de uma boneca gigante de Olinda - que já desfilou no Recife, na noite deste domingo (15), nos festejos para a cerimônia da noite de ontem no Cinema São Luiz.

SERVIÇO

12ª Festival RioMar de Literatura, com a presença da atriz Tânia Maria

Quando: 23 de abril

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Informações: @rioma_recife

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