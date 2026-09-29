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AUDIOVISUAL Com a atriz Tânia Maria no elenco, longa do pernambucano Tiago Melo tem primeiro trailer divulgado "Yellow Cake" estreia nos cinemas de todo o País no próximo dia 26 de novembro

O longa do pernambucano Tiago Melo, "Yellow Cake", teve o primeiro trailer divulgado. Com estreia marcada para 26 de novembro nos cinemas de todo o País, o filme tem no elenco a atriz Tânia Maria - aclamada em "O Agente Secreto" (2025), do também diretor da 'terrinha' Kleber Mendonça Filho.



Dessa vez, Tânia atua junto a Rejane Maria, Valmir do Côco e Rosa Malagueta, entre outros nomes, em uma ficção científica ambientada em um Brasil quase distópico. Na narrativa, um grupo de cientistas tenta erradicar o Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue.



Tudo se passa na cidade de Picuí, Sertão paraibano. O experimento, chamado "Yellow Cake", tem em Rúbia Ribeiro (Rejane Faria) a física nuclear que integra o teste.





Inspiração

Distribuído pela Olhar Filmes, o filme foi concebido a partir do curta documental "Urânio Picuí", com o próprio Tiago Melo à frente junto a Antônio Carrilho. O diretor pernambucano também assina “Azougue Nazaré” (2018).



A abordagem do curta traz à tona a exploração de terras raras no Brasil, pelos Estados Unidos e no decorrer da Segunda Grande Guerra.





Estreia mundial

"Yellow Cake" teve sua estreia mundial no Festival de Roterdã. Em outubro - entre os dias 8 e 18 do mês - o longa segue para o primeiro festival de cinema fantástico do mundo, na Espanha.



O Festival Internacional de Cine de la UBA, na Argentina, e o CineEco Seia, em Portugal, também vão receber a produção - que foi também participante do "Olhar de Cinema", em Curitiba, ocasião da primeira exibição no Brasil.

CineBH, em Belo Horizonte, terra de Rejane Faria; Los Angeles Latino Internacional Film Festival (Laliff), nos Estados Unidos e Bildrausch Filmfest Basel, na Suíça, também serão territórios que vão receber o longa brasileiro - que contou com patrocínio do BNDES.



O filme contou também com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, do Funcultura, Sic Recife e Lei Paulo Gustavo.



A premiação do edital do BNDES para distribuição, além de recursos do Funcultura também para comercialização integram, ainda, o rol de incentivos à sua produção.



"Yellow Cake" tem producão da Lucinda Filmes, Urânio Filmes e Jaraguá Produções, com coprodução da Cinemascópio e Olhar Filmes - esta responsável pela distribuição nos cinemas do Brasil.



Além de Tânia Maria, Rejane Faria, Valmir do Côco e Rosa Malagueta, estão no elenco do longa Spencer Callahan, Wolfgang Pannek, Alli Willow, Galeguinho Zé Matias e Severino Dadá.

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