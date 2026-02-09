A- A+

CINEMA Tânia Maria conquista prêmio de melhor atriz coadjuvante por papel em "O Agente Secreto" Filme de Kleber Mendonça Filho foi o grande vencedor da premiação organizada pela International Cinephile Society

Tânia Maria foi premiada por seu trabalho no filme pernambucano “O Agente Secreto”. A potiguar recebeu o reconhecimento como melhor atriz coadjuvante pela International Cinephile Society, organização formada por críticos de cinema, jornalistas, acadêmicos e historiadores.

O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho foi premiado em seis categorias, incluindo a principal: melhor filme. A produção também venceu como melhor elenco, melhor roteiro, melhor direção e melhor ator para Wagner Moura.



Ao todo, o longa concorria em nove modalidades. Além das vitórias, ele ficou em segundo lugar como melhor montagem, perdendo apenas para “O som da queda”, da alemã Mascha Schilinski.

Outra conquista brasileira foi para Jonathan Guilherme. Ele eleito o melhor ator coadjuvante por “O riso e a faca”, coprodução entre Brasil e Portugal.

