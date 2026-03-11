A- A+

CINEMA Tânia Maria discute com Leonardo DiCaprio em novo vídeo promocional da HBO Max para o Oscar No vídeo, a atriz brasileira divide a tela com uma cena do filme "Uma Batalha Após a Outra"

Tânia Maria surgiu, nesta quarta-feira (11), em uma nova propaganda da HBO Max. A paródia coloca a atriz dentro do filme “Uma Batalha Após a Outra”, discutindo com Leonardo DiCaprio.

Publicado nas redes sociais, o vídeo começa com Tânia Maria recebendo um telefonema. “Ih, é Leo”, começa a artista, que divide a tela com uma cena do longa-metragem de Paul Thomas Anderson.

“Escute bem meu filho. Tá tudo nos trinque para a maior festa do cinema”, continua a artista, fazendo uma menção à premiação do Oscar, que será transmitida pela HBO Max neste domingo (15).



O vídeo segue em tom de brincadeira, com Tânia pedindo os códigos a Leonardo DiCaprio. A solicitação faz referência a uma cena em que Bob, personagem do ator, tenta conseguir ajuda dos antigos colegas revolucionários.

Após discutir com o personagem, a brasileira encerra a conversa: “Tu tá fazendo eu perder tempo. O código é: Brasil, 5 indicações. Absolute cinema. Viva la revolución”. Tânia encerra o vídeo com a bandeira do País nas mãos. “Bora, Brasil!”, grita.



Tânia Maria integra o elenco de “O Agente Secreto”, filme brasileiro que disputa com “Uma Batalha Após a Outra” em três categorias: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator.

A propaganda faz parte da coleção de vídeos promocionais da campanha “É absolute cinema”, lançada pela HBO Max para celebrar a chegada do Oscar. Na segunda-feira (9), outro vídeo trouxe Tânia Maria vestida como Tia Gladys, vilã do filme “A Hora do Mal”.

Veja também