CINEMA

Tânia Maria discute com Leonardo DiCaprio em novo vídeo promocional da HBO Max para o Oscar

No vídeo, a atriz brasileira divide a tela com uma cena do filme "Uma Batalha Após a Outra"

Tânia Maria participa de vídeo promocional da HBO MaxTânia Maria participa de vídeo promocional da HBO Max - Foto: Reprodução/HBO Max

Tânia Maria surgiu, nesta quarta-feira (11), em uma nova propaganda da HBO Max. A paródia coloca a atriz dentro do filme “Uma Batalha Após a Outra”, discutindo com Leonardo DiCaprio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por HBO Max Brasil (@hbomaxbrasil)

Publicado nas redes sociais, o vídeo começa com Tânia Maria recebendo um telefonema. “Ih, é Leo”, começa a artista, que divide a tela com uma cena do longa-metragem de Paul Thomas Anderson. 

“Escute bem meu filho. Tá tudo nos trinque para a maior festa do cinema”, continua a artista, fazendo uma menção à premiação do Oscar, que será transmitida pela HBO Max neste domingo (15).
 

O vídeo segue em tom de brincadeira, com Tânia pedindo os códigos a Leonardo DiCaprio. A solicitação faz referência a uma cena em que Bob, personagem do ator, tenta conseguir ajuda dos antigos colegas revolucionários. 

Após discutir com o personagem, a brasileira encerra a conversa: “Tu tá fazendo eu perder tempo. O código é: Brasil, 5 indicações. Absolute cinema. Viva la revolución”. Tânia encerra o vídeo com a bandeira do País nas mãos. “Bora, Brasil!”, grita. 

Tânia Maria integra o elenco de “O Agente Secreto”, filme brasileiro que disputa com “Uma Batalha Após a Outra” em três categorias: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator. 

A propaganda faz parte da coleção de vídeos promocionais da campanha “É absolute cinema”, lançada pela HBO Max para celebrar a chegada do Oscar. Na segunda-feira (9), outro vídeo trouxe Tânia Maria vestida como Tia Gladys, vilã do filme “A Hora do Mal”. 

