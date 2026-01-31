A- A+

FIT Tanquinho de Jesus Luz une reposição hormonal e treino com instrutor de Marcus Majella Modelo e DJ impressionou ao mostrar antes e depois de seu corpo, que é esculpido com muitos exercícios e acompanhamento médico

É óbvio que o tanquinho de Jesus Luz não veio por acaso. O DJ tem uma rotina rigorosa de treinos regulares, alimentação equilibrada e noites de sono bem aproveitadas.

É o motivo pelo qual ele se orgulha de mostrar o shape bem definido, como fez ao exibir um antes e depois de seu corpo no Instagram na sexta-feira (30).

Mas há um reforço a mais nesse processo de definição: a reposição hormonal. O também modelo recorre a acompanhamento médico para manter a saúde em dia e dar conta da sua agenda puxada.

“A vida é feita de transformações. Não é sobre melhor ou pior, mas sobre qual versão sua te faz mais feliz e o que é necessário fazer para alcançá-la. É sobre as escolhas que você faz e a satisfação que encontra ao longo do caminho e ao final de cada processo. Isso não é apenas sobre aparência física. O que mostramos por fora é importante, mas representa apenas uma pequena parte do que acontece por dentro”, disse ele ao publicar registros de seu corpo.



A rotina cheia de Jesus envolve viagens e compromissos profissionais concentrados, em sua maioria, nos fins de semana. As apresentações costumam acontecer de madrugada. Segundo ele, em uma entrevista ao gshow no ano passado, a reposição de vitaminas, minerais e hormônios entrou como aliada para preservar a saúde:



“Estou há 16 anos virando noites, entre viagens e compromissos profissionais, quase todos os finais de semana. Além disso, mantenho uma rotina de treinos intensa e um comprometimento diário com a minha saúde e performance. Minhas apresentações costumam começar entre 1h30 e 2h30 da manhã, em uma rotina intensa que, com o tempo, trouxe algumas alterações no meu organismo. Por isso, a reposição de vitaminas, minerais e hormônios se tornou essencial para manter minha saúde, disposição e clareza mental dentro desse ritmo de vida”, disse ele à publicação.

Quem acompanha de perto essa transformação é o educador físico João Ricardo, conhecido por trabalhar também com Marcus Majella. E o profissional costuma elogiar a disciplina de seu aluno. “Parabéns, Jesus, pela disciplina. O seu corpo está incrível! É um prazer poder te orientar e chegarmos juntos nesse efeito. Conta comigo sempre”, afirmou o instrutor.



Em várias publicações, o modelo destaca que o futuro é consequência direta dos hábitos cultivados no dia a dia, mensagem que acompanha a fase mais focada que vive atualmente. No caso dele, seu objetivo era principalmente a recomposição corporal: reduzir gordura e ganhar massa magra, com atenção total ao desempenho físico.

