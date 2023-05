A- A+

PIANO NO PLAZA "Tardes no Piano", no Plaza, ganha parceria do musical "Capiba - Pelas Ruas Eu Vou" Edição especial do projeto acontece neste sábado (27), na Praça do Piano do Plaza Shopping

O projeto "Tardes no Piano", do Plaza Shopping, realiza edição especial neste sábado (27) em parceria com o musical "Capiba - Pelas Ruas Eu Vou", com a presença do cantor Rodrigo Lins e do pianista Edson Santos.



Com acesso gratuito, a apresentação - marcada para acontecer entre as 17h30 e 19h30 na Praça do Piano, no Piso L3 do mall - vai proporcionar ao público uma prévia do musical que celebra Capiba e que terá performances no Teatro de Santa Isabel nos próximos dias 2, 3 e 4 de junho.





O Musical

"Capiba - Pelas Ruas Eu Vou" segue em apresentações desde a estreia em outubro de 2022, proporcionando ao público a mescla de sambas, maracatus, valsas, cirandas e baiões, dentre outros ritmos de autoria do mestre Capiba.



Com 43 bailarinos-cantores do Aria Social, espaço localizado em Piedade, Zona Sul do Recife, o musical - cuja direção geral fica a cargo de Cecília Brennand, fundadora do Aria (1981) - conta também com a orquestra de câmara como convidada.

Crédito: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

No Santa Isabel a primeira apresentação acontece em 2 de junho, às 20h e no dia seguinte às 19h. Já no dia 4 de junho o musical inicia às 17h.



Serviço

"Tardes no Piano" em parceria com o musical "Capiba - Pelas Ruas Eu Vou"



Quando: Sábado (27), a partir das 17h30

Onde: Praça do Piano do Plaza Shopping (Piso L3)



Acesso gratuito



Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Musical"Capiba - Pelas Ruas Eu Vou"



Quando: dias 2, 3 e 4 de junho

Onde: Teatro de Santa Isabel



Praça da República, Santo Antônio, Recife

Informações: 81 9 9437-3085

Veja também

FAMOSOS Lana Del Rey desembarca no Rio de Janeiro e interage com fãs em aeroporto; confira os registros