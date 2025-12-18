A- A+

MÚSICA Tardezinha: mega turnê com Thiaguinho retomará atividades em 2028 Atração comemorou 10 anos neste 2025 e ultrapassou marca de 900 mil pessoas; último show do ano será em SP, no Autódromo de Interlagos

A Tardezinha, mega evento de pagode regido por Thiaguinho, voltará às estradas brasileiras só em 2028. O evento completou seu aniversário de 10 anos em 2025 e terá a edição de encerramento, desta temporada, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no sábado dia 20.



Trata-se do espaço onde acontecem os grandes festivais da cidade, como The Town e Lollapalooza. E deve fazer um número semelhante de público, avaliam os organizadores.

Na semana passada, o evento levou 80 mil pessoas para o Parque Olímpico, no Rio. Ao todo, mais de 900 mil pessoas viram o show neste ano, um número 21% maior do que o medido na temporada de 2023. A maratona de Thiaguinho foi grande: 185 horas de shows, com média de 6 horas e 15 minutos a cada apresentação.





De acordo com a organização do evento, o faturamento também ultrapassou o visto em 2023, chegando a R$ 305 milhões de reais. Ao Globo, o CEO e sócio do Tardezinha Rafael Liporace explicou que ainda são avaliadas as localidades em que o evento deve passar. Ressaltou, porém, o DNA brasiliero da atração, que percorreu 22 mil km dentro do país neste ano.

— É um projeto que anda o Brasil. Por vezes, os grandes festivais se concentram no eixo Rio-São Paulo e as pessoas precisam fazer esse êxodo dentro do país. Os grandes shows e artistas fazem, no máximo, oito ou nove capitais. E nós giramos o Brasil. Estivemos em 90% das capitais brasileiras — diz. — Temos, por exemplo, o maior público da história do pagode em Campo Grande (MS), em Porto Alegre (RS). Isso só a Tardezinha faz.

