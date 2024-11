A- A+

Música Tardezinha no Recife: Thiaguinho anuncia pré-venda; confira datas e saiba como comprar Evento em parceria de Thiaguinho com o ator Rafael Zulu passará por 26 cidades, em 2025, no Brasil e exterior

Recife será uma das paradas do "Tardezinha", projeto do cantor Thiaguinho que volta a rodar o Brasil e o mundo em 2025 após um ano de pausa. A edição comemorativa de 10 anos anunciou pré-venda de ingressos, que começa nesta segunda-feira (4).



A roda de pagode idealizada por Thiaguinho junto ao ator Rafael Zulu completa 10 anos em 2025. Ao todo, 26 cidades brasileiras e internacionais estão na agenda do projeto, que inicia no Rio de Janeiro, no dia 19 de abril.

Tardezinha em Recife

Na capital pernambucana, a roda de pagode está marcada para o dia 24 de maio, na Arena Pernambuco.



Nesta segunda-feira (4), a pré-venda abre às 12h, apenas para clientes Bradesco. A venda geral começa no dia 11 de novembro. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

No primeiro dia de pré-venda (4), estarão disponíveis ingressos para os shows nas cidades de Rio de Janeiro, Curitiba, Vitória, Recife e Belém. Já na terça-feira (5), para Belo Horizonte, São Luís, Campinas, Campo Grande e Maceió.



Na quarta-feira (6), é a vez de Manaus, Brasília, Natal, Florianópolis, Londrina e Goiânia. Para as cidades de São Paulo, Niterói, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Ribeirão Preto, a pré-venda será na quinta-feira (7).

Veja a agenda de cidades do Tardezinha 2025:

19/04 - Rio de Janeiro - Nilton Santos - Engenhão

26/04 - Curitiba - Estádio Durival de Brito

03/05 - Vitória - Estádio Kleber Andrade

24/05 - Recife - Arena Pernambuco

31/05 - Belém - Mangueirão

07/06 - Miami - Miami Marine Stadium

14/06 - Luanda - Baía de Luanda

21/06 - Lisboa - Passeio Marítimo de Algés

05/07 - Belo Horizonte - Mineirão

19/07 - São Luís - Espaço Reserva Shopping da Ilha

26/07 - Campinas - Parque de Eventos CCA

02/08 - Campo Grande - Morenão

09/08 - Maceió - Estacionamento Jaraguá

16/08 - Manaus - Arena da Amazônia

23/08 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

30/08 - Natal - Arena das Dunas

06/09 - Florianópolis - Estádio Orlando Scarpelli

13/09 - Londrina - Parque de Exposições Ney Braga

20/09 - Goiânia - Estádio Serra Dourada

04/10 - São Paulo - Arena Anhembi

18/10 - Niterói - Caminho Niemeyer

25/10 - Salvador - Arena Fonte Nova



