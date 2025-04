"Tardezinha Recife": Ferrugem é o convidado de Thiaguinho na edição da turnê que acontece em maio

A- A+

O cantor Ferrugem sobe ao palco da turnê "Tardezinha Recife", comandada por Thiaguinho no próximo dia 24 de maio na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana.



Após estreia no Rio de Janeiro, com passagem ainda por Curitiba e Vitória, no Espírito Santo, o show chega à capital pernambucana. Os ingressos estão a partir de R$ 50 (serviço abaixo).







Parceiros na música, e também amigos, Thiaguinho e Ferrugem regravaram "Só Felicidade", do Fundo de Quintal e, decerto, será umas das canções que devem integrar o repertório da apresentação por aqui.









SERVIÇO

"Tardezinha Recife", com Thiaguinho

Com Ferrugem como convidado

Quando: Sábado, 24 de maio

Onde: Arena de Pernambuco - BR 408, São Lourenço da Mata

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital, em quiosque da plataforma no Shopping Recife e em lojas Esposende dos shoppings RioMar Recife e Tacaruna

Informações: @festacheia // @tardezinha

