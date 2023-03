A- A+

BBB 23 Taróloga crava afastamento de dupla do 'BBB 23' após entrada de Dania MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do reality show após acusação de assédio contra a participante mexicana

Para as cartas de tarô, a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do "BBB 23" na noite desta quinta-feira (16) não foi exatamente uma novidade. Na terça-feira, uma previsão envolvendo a entrada da mexicana Dania Mendez no reality show já indicava o afastamento de uma dupla.

A interpretação foi feita pela vidente Ana de Évora, que repercutiu após as consequências que os participantes enfrentaram por sua má conduta durante a festa do líder na quarta-feira. Ambos foram acusados por espectadores de assédio contra Dania. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para verificar se ocorreu importunação sexual a partir das imagens do reality show.

Na postagem, a taróloga escreveu que Dania "realmente bagunçaria o jogo".

"Vejo uma dupla se afastando após a entrada dela, como se ela fosse trazer um mal estar a essa dupla. Se ela ficasse no bbb23, ganharia coração do público fácil", acrescentou.

Usuários do Twitter ficaram impressionados com a previsão certeira de Ana. Até o momento, a postagem soma mais de 120 mil visualizações e 1,5 mil curtidas.

Veja também

LITERATURA Eduardo Spohr, autor do best-seller "A Batalha do Apocalipse", divulga seu novo livro no Recife