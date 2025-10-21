Ter, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEPARAÇÃO

Tatá Estanieck fala sobre divórcio de Júlio Cocielo pela 1ª vez

Os dois eram casados desde 2018 e são pais de Beatriz, de 5 anos de idade, e de Caio, de 2

Reportar Erro
Tatá Estanieck fala sobre divórcio de Júlio Cocielo pela 1ª vezTatá Estanieck fala sobre divórcio de Júlio Cocielo pela 1ª vez - Foto: Reprodução/Instagram @tata

Tatá Estanieck fez a primeira aparição nas redes sociais desde o anúncio de seu divórcio de Júlio Cocielo nesta terça-feira, 21. A separação foi anunciada pelo influenciador digital na madrugada da última sexta-feira, 17.

A influenciadora começou seu discurso agradecendo as mensagens de carinho que recebeu de seguidores.

"Precisei desse tempo para organizar as ideias, organizar a vida, focar 100% nas crianças. O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem, e é nisso que a gente está se concentrando", afirmou.

Leia também

• Chef paraense se recusa a cozinhar para Príncipe William após pedido de menu 100% vegano

• MC Poze diz em CPI que criminosos devolveram carro roubado por ele ser "fenomenal e gigante"

• Agenda de shows em PE 2025: Partimpim, Toquinho, Cláudia Leitte e Gilberto Gil entre as atrações

Ela disse que a vida "tem que continuar" e que já voltou à sua rotina e ao trabalho. A empresária é dona do PodDelas, canal do Youtube no qual apresenta o podcast PodDelas e o quadro de maternidade MaterniDelas.

"Aos poucos, a vida vai se alinhando. Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada", finalizou.

Até o momento, Júlio Cocielo não se pronunciou sobre o assunto. Os dois se casaram em 2018 e são pais de Beatriz, de cinco anos de idade, e Caio, de dois. A separação do casal foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na semana passada.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter