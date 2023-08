A- A+

TELEVISÃO Tata Werneck brinca com vestido repetido em novela: "Só cabe nos meus peitos" Atriz viveu periguete na novela de Walcyr Carrasco exibida em 2013; figurino também foi usado por Carla Diaz em 'A força do querer', de 2021

A atriz Tata Werneck se divertiu nesta sexta-feira (25) com uma repetição de figurino na novela “Terra e paixão”, na qual sua personagem Anely vai contracenar com Hélio, vivido por seu marido Rafa Vitti. Passeando pelo set de gravação da trama de Walcyr Carrasco, ela mostrou um vestido dourado de paetê, decotado nas laterais, pendurado numa arara: "Eis que o vestido que eu usei com a Valdirene na cena com o Vitor Belford e que depois a Carla Diaz usou em outra novela está aqui. Obviamente hoje ele só cabe nos meus peitos'', brincou.

Uma diferença de dez anos separa as duas cenas. A primeira aconteceu na novela "Amor à vida'', também de Walcyr Carrasco, exibida em 2013, com Tata no papel da periguete Valdirene. A peça, bem curta e com recortes nas laterais, foi mesmo usada pela atriz e ex-BBB Carla Diaz. A cena aconteceu em "A força do querer'', novela de Glória Perez exibida pela TV GLOBO em 2021.

Na história, sua personagem Carine acaba se envolvendo com Rubinho, vivido por Emilio Dantas, e vira "baronesa" do tráfico do Morro do Beco, posto antes ocupado pela Bibi de Juliana Paes.

