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FAMOSOS Tatá Werneck dá ovos de Páscoas aos residentes do Retiro dos Artistas: "Ainda mais doce" Marcos Oliveira, o Beiçola, foi um dos fotografados com a doação da atriz

A Páscoa do Retiro dos Artistas foi cheia de chocolate, graças a generosidade de Tatá Werneck. A atriz doou aos residentes da instituição diversos ovos que adoçaram o domingo da turma, que posou com os presentes nas redes sociais.

"A Páscoa por aqui ficou ainda mais doce!", dizia o texto da legenda do álbum, que tinha Marcos Oliveira, o Beiçola, entre os fotografados. Recebemos com muito carinho diversos chocolates enviados pela querida Tatá Werneck, que mais uma vez fez questão de levar alegria para os nossos residentes. Tata, a sua generosidade e atenção com o Retiro dos Artistas fazem toda a diferença. Somos muito gratos por ter você como parceira em tantos momentos especiais. Nossos residentes amaram cada detalhe e cada gesto de carinho."

Tatá comentou: "Que amor", seguido de emojis de coração.

Seguidores felicitaram a atriz pela doação: "Parabéns. Tatá Werneck, por dar essa iniciativa e nobre gesto pelo outro", escreveu uma pessoa.

"Tatá é a artista mais generosa da classe! Ela é incrível como artista e como pessoa!", comentou outra.

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