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FAMOSOS Tatá Werneck fala sobre repercussão de Brigitte em "Quem Ama Cuida": "É uma personagem triste" Em publicação no X, Tatá explicou que a construção da personagem parte de um sofrimento emocional causado pela relação conturbada com a mãe, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira

Desde sua estreia em "Quem Ama Cuida", Brigitte tem provocado reações diversas entre os telespectadores. Interpretada por Tatá Werneck, a personagem chamou atenção pelo comportamento intenso e pelas situações desconfortáveis que protagoniza, levando parte do público a enxergá-la como um elemento de humor na novela.

Diante da repercussão, a atriz usou as redes sociais para esclarecer que esse não é o objetivo da narrativa. Segundo Tatá, a trajetória de Brigitte está ancorada em questões emocionais delicadas e deve ser compreendida sob uma perspectiva dramática, e não cômica.

Em publicação no X, Tatá explicou que a construção da personagem parte de um sofrimento emocional causado pela relação conturbada com a mãe, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira.

"A Brigitte não é uma personagem do núcleo de comédia. Ela tem um transtorno causado pela dor da rejeição dessa mãe. É desconfortável mesmo. Esse é o ponto de partida", escreveu a atriz.

O papel de Brigitte

Na trama, Brigitte é uma mulher que vive em busca de afeto e validação emocional. Impulsiva, ela costuma se apaixonar rapidamente, criar expectativas em torno de relacionamentos e até planejar encontros na tentativa de conquistar a atenção de homens por quem se interessa. Essa necessidade constante de aprovação acaba guiando muitas de suas atitudes e conflitos ao longo da história.

Por trás de comportamentos que podem parecer exagerados ou até divertidos para parte do público, existe uma personagem marcada pela carência afetiva e pela dificuldade de lidar com a rejeição É justamente essa fragilidade emocional que, segundo Tatá, serve de ponto de partida para a construção de Brigitte.

A artista ainda pediu que os telespectadores aguardem os próximos capítulos, indicando que a história da personagem ganhará novas camadas ao longo da novela.

Uma personagem marcada pela rejeição

Apesar de algumas cenas despertarem risos, Tatá ressaltou que o humor presente em determinados momentos faz parte da personalidade de Brigitte e não transforma sua trama em uma narrativa cômica.

"Seria uma piada que a própria personagem faria. Porque ela também precisa ter o humor dela, senão ninguém se aproximaria, né?", explicou.

Por fim, a atriz reforçou que o desconforto provocado pela personagem é intencional e faz parte da mensagem que a novela pretende transmitir.

"Na verdade, estão achando que era para ser engraçado, mas não está. Mas não era mesmo. Há um serviço ali."

Com a promessa de aprofundar a trajetória de Brigitte ao longo da trama, Tatá Werneck aposta em um papel distante do humor tradicional e que revela uma faceta mais dramática de sua atuação. A expectativa agora é que os próximos capítulos mostrem ao público as razões por trás das atitudes da personagem e ampliem a compreensão sobre os conflitos emocionais que ela enfrenta.

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