Tatá Werneck mantém o frescor e a relevância à frente do ''Lady Night''

Programa mais bem-sucedido da história do ''Multishow'', o ''Lady Night'' é fiel às suas idiossincrasias. Estruturado a partir da sagacidade de Tatá Werneck, o segredo da produção está justamente na figura de sua apresentadora. Por isso, em vez de amparar o resultado de cada episódio em seus entrevistados, o talk show mantém a qualidade por conta do poder de adaptação de Tatá em tornar as conversas minimamente interessantes, até quando o convidado não ajuda muito.

A tática se repete na recém-lançada nona temporada do programa que acaba de estrear no canal pago e no Globoplay. Point de nomes que não costumam dar entrevistas de forma tão fácil e muito menos reveladoras, fica bem claro o prestígio da apresentadora ao longo da temporada de 17 episódios, que apresenta nomes como Sandra Annenberg, Serginho Groisman e Rodrigo Faro.



Entregues à experiência, Sandra e Serginho brincaram ao lado da apresentadora de forma genuína. Em contraponto a Faro, nitidamente forçado e sem acompanhar o humor da anfitriã. No todo, entretanto, é Tatá que comanda a massa.



No ar desde 2017, o ''Lady Night'' começou como um projeto modesto na onda de programas de entrevistas que surgiram no Brasil após a aposentadoria do saudoso Jô Soares. Revelada pela extinta MTV Brasil, o humor rápido e sarcástico de Tatá tinha de provar que conseguiria furar o próprio nicho. Depois de estrear no Grupo Globo como atriz em ''Amor à Vida'', de 2013, o programa foi uma aposta do Multishow para a programação noturna e o êxito da primeira temporada, apesar de esperado, surpreendeu.



Ao aglutinar nomes do primeiro time da tevê e da música, o talk show mostrou todo o potencial de Tatá como comunicadora popular e, além disso, sua autonomia à frente dos quadros, seleção de convidados e temas debatidos. A boa repercussão, até mesmo com assuntos mais polêmicos, criou uma fila de celebridades do primeiro time dispostas a sentarem no sofá do programa e se deixar levar. Na lista, nomes como Xuxa, Angélica, Zico e Glória Maria.



A partir da terceira temporada, o programa encontrou espaço para crescer ainda mais ao começar a ser produzido nos Estúdios Globo, contando com toda a infraestrutura da emissora. Em um esquema que deu tão certo que foi estendido para outras produções de destaque da programação dos canais pagos do grupo. Dessa forma, os quadros antes mais amadores acabam ganhando um pouco mais de complexidade e dinamismo nas gravações.



Das ideias que continuam na nona temporada, o destaque é sem dúvida o quadro ''Héctor Bolígrafo'', onde um polígrafo busca a sinceridade dos convidados e o resultado é sempre inusitado. Totalmente estabelecido tanto na tevê paga quanto na tevê aberta, onde é exibido desde 2019, o ''Lady Night'' mantém o frescor sem a necessidade de fazer grandes concessões para atingir o grande público.



''Lady Night'' – Multishow – de segunda a sexta, às 22h30.

