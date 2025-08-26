A- A+

TELEVISÃO Tatá Werneck recebe Junior no "Lady Night" e lê carta que escreveu para o cantor na infância Apresentadora se emocionou ao relembrar que tem 'o diário até hoje'

Tatá Werneck recebeu, na última segunda-feira, o cantor Junior em seu programa de entrevistas "Lady Night", do Multishow, e mostrou para o Brasil que era fã do rapaz desde os tempos da dupla Sandy e Junior.



A apresentadora sacou uma carta que estava em seu diário dos tempos de criança ("carta toda grudada com pôster teu, eu tenho o diário até hoje, realmente é um amor verdadeiro, tá?) e leu para o convidado, se emocionando com as palavras.

"Amg slg aq plmdd": Professor de português explica linguagem da geração Z em vídeo viral

"Junior, eu espero que você leia essa carta, mas, se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, eu fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz. Ou se não for atropelada por um carro. Te mandei uma foto minha, não repara na espinha. Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta. Eu tenho certeza que você vai perceber que eu sou a mulher da sua vida. Pode acontecer também de eu ser apresentadora e você ser convidado e a gente se tornar amigo. Eu acredito na nossa família", leu Tatá com lágrimas nos olhos.





Os fãs também se emocionaram na caixa de comentários.

"Acho que a Sandy e o Junior não tem ideia real do que eles significam!", escreveu uma usuário do Instagram.

"Só quem viveu Sandy e Junior entende", comentou outra.

"Isso que eu chamo de adivinhar o futuro", disse outro fã.

"Tenho uma carta igualzinha", falou outra.

Ainda nesta semana, Tatá recebe no programa o cantor Belo (na terça-feira), com quem Tatá já dividiu a bancada de jurados do "The Masked Singer Brasil"; MC Daniel (na quarta); a jornalista Sandra Annenberg (na quinta); e Xande de Pilares e Péricles (na sexta).

Veja também