FAMOSOS Tata Werneck posa com amigos na gravação da vinheta de fim de ano da Globo Na selfie, a humorista aparece ao lado do pai e dos colegas de profissão Dira Paes, Marcello Novaes, Letícia Spiller, Paulo Vieira

Tata Werneck compartilhou nesta quarta-feira, 22, uma selfie entre colegas de profissão, durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo. Junto de Dira Paes, Marcello Novaes, Letícia Spiller, Paulo Vieira e outros colegas, ela aparece nos bastidores da filmagem.

"Hoje é um novo dia", escreveu na legenda, em referência à música que é tema do clipe anual da emissora, lançado sempre próximo ao fim do ano.

Outros artistas e jornalistas da casa como César Tralli, William Bonner, Sabrina Sato, Xuxa Meneghel, Tati Machado, entre outros, também estiveram presentes no evento.



A gravação também chega com o anúncio da edição de 2025 do Criança Esperança, evento beneficente da emissora que reúne diversas celebridades para a conscientização dos direitos da criança e do adolescente. Este ano, ele será apresentado por Eliana, Xuxa e Angélica.

O Criança Esperança comemora, em 2025, seu 40º aniversário, em especial que será exibido na próxima segunda-feira, 27, após o folhetim Três Graças.

