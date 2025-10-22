Qua, 22 de Outubro

Tata Werneck posa com amigos na gravação da vinheta de fim de ano da Globo

Na selfie, a humorista aparece ao lado do pai e dos colegas de profissão Dira Paes, Marcello Novaes, Letícia Spiller, Paulo Vieira

Tata Werneck mostrou os bastidores da gravação da vinheta da GloboTata Werneck mostrou os bastidores da gravação da vinheta da Globo - Foto: Reprodução/Instagram

Tata Werneck compartilhou nesta quarta-feira, 22, uma selfie entre colegas de profissão, durante a gravação da vinheta de fim de ano da Globo. Junto de Dira Paes, Marcello Novaes, Letícia Spiller, Paulo Vieira e outros colegas, ela aparece nos bastidores da filmagem.

"Hoje é um novo dia", escreveu na legenda, em referência à música que é tema do clipe anual da emissora, lançado sempre próximo ao fim do ano.

Outros artistas e jornalistas da casa como César Tralli, William Bonner, Sabrina Sato, Xuxa Meneghel, Tati Machado, entre outros, também estiveram presentes no evento.
 

A gravação também chega com o anúncio da edição de 2025 do Criança Esperança, evento beneficente da emissora que reúne diversas celebridades para a conscientização dos direitos da criança e do adolescente. Este ano, ele será apresentado por Eliana, Xuxa e Angélica.

O Criança Esperança comemora, em 2025, seu 40º aniversário, em especial que será exibido na próxima segunda-feira, 27, após o folhetim Três Graças.

