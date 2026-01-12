A- A+

Celebridades Tati Dias sobre fim do noivado com Lauana Prado: " respeitem esse espaço" Cantora confirmou o término em um comunicado nas suas redes sociais

Lauana Prado e Tati Dias, um dos casais mais populares do mundo do entretenimento, anunciaram o fim do noivado, para surpresa de seus fãs.

O anúncio foi feito pela cantora Lauana Prado, no domingo (11), por meio das suas redes sociais. Um dia após a publicação, Tati Dias também se manifestou nas redes, nesta segunda-feira (12). Em vídeos publicados nos stories, ela apareceu emocionada ao comentar o término, respeitando a escolha da ex-companheira.



"Demorei para aparecer aqui porque a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas da internet e da vida real. Não tenho o que falar, não tenho que explicar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitarmos a decisão de ir embora. Eu quero pedir do fundo, do coração, assim mesmo, as pessoas que se importavam com a gente, por favor, só respeitem esse espaço", disse.

Nas redes, o casal costumava trocar declarações românticas e compartilhavam muitas publicações de viagens. Numa delas, inlcusive, Tati pediu Lauana em casamento, em junho do ano passado, durante viagem à Bahia.

As duas deixaram de se seguir mais nas redes sociais e apagaram as fotos juntas nos perfis. A separação repentrina surpreendeu seus seguidores, pois elas passaram a virada do ano juntas e Lauana deixou uma mensagem romântica para a então noiva, desejando que continuassem juntas em 2026.

"Mais uma virada te amando, sonhando e realizando do seu lado. Te amo muito! Que venha o ano mais lindo das nossas vidas", postou Lauana.

Reprodução/Instagram

Relacionamento

Ao podcast "PodDelas", Lauana contou que o namoro com Tati começou por iniciativa da influenciadora, que a procurou nas redes sociais.



O pedido para oficializar o relacionamento teve direito a voo de helicóptero surpresa. "Estava vendo os prédios e em um deles estava escrito: ‘Namora comigo?’. A resposta não poderia ser diferente. Foi sim", recordou Lauana.

Veja também