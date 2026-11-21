Tati Machado anuncia nascimento do filho Rafael: "Nosso primeiro encontro"
Na legenda, ela contou que o menino nasceu na última terça-feira (17)
Tati Machado anunciou neste sábado, 21, o nascimento do filho com o marido Bruno Monteiro. "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael", escreveu a apresentadora em uma publicação no Instagram. Na legenda, ela contou que o menino nasceu na última terça-feira, 17.
Nos comentários, diversos famosos deixaram recados comemorando a notícia. "Seja bem-vindo! Saúde, saúde e saúde para essa família linda", disse a atriz Taís Araújo. "Muito amor", falou Fernanda Paes Leme.
A apresentadora anunciou a segunda gravidez no dia 11 de junho, pouco mais de um ano após perder o primeiro filho, Rael.
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Em maio de 2025, a apresentadora sofreu a perda do bebê quando estava com 33 semanas de gestação. No Dia das Mães daquele ano, ela percebeu que algo estava diferente e chegou a ouvir os batimentos cardíacos com um aparelho caseiro, o que a tranquilizou naquele momento.
Dois dias depois, durante uma consulta médica, descobriu que Rael já não tinha batimentos cardíacos. O parto precisou ser induzido.
Na época, Tati compartilhou um longo desabafo nas redes sociais sobre o processo de luto.
"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas, por sinal. E, de resposta, o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", escreveu na época.