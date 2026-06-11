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BEBÊ A BORDO Tati Machado anuncia nova gravidez um ano após perda gestacional Jornalista compartilha expectativa pela chegada de mais um filho e relembra trajetória marcada pelo luto após a morte de Rael, no fim da primeira gestação

A apresentadora e jornalista Tati Machado, de 34 anos, revelou, nesta quinta (11), que está grávida novamente.

A notícia foi compartilhada nas redes sociais em uma publicação ao lado do marido, o cineasta e diretor de fotografia Bruno Monteiro. Na legenda, ela celebrou o momento com a frase: “O amor encontrou mais um jeito de florescer”.

O vídeo divulgado pelo casal reúne símbolos da nova fase da família. Enquanto Tati exibe um par de sapatinhos de bebê, Bruno aparece segurando uma câmera fotográfica infantil.

A trilha escolhida para acompanhar as imagens foi a música gospel "Deus de Obras Completas", lançada em 2025 pela cantora Kemilly Santos. A publicação rapidamente recebeu mensagens de apoio e comemoração de artistas, colegas de profissão e seguidores.

O anúncio acontece pouco mais de um ano após a apresentadora enfrentar uma perda gestacional que comoveu o público. Em maio de 2025, ela perdeu Rael, primeiro filho do casal, quando a gravidez já havia alcançado 33 semanas.

Ao longo do último ano, Tati falou abertamente sobre o processo de reconstrução emocional. Em entrevistas, explicou que aprendeu a lidar com a ausência do filho de forma gradual, reconhecendo que a experiência transformou definitivamente sua trajetória.

Também ressaltou que a maternidade permaneceu como parte central de sua identidade, apesar da perda.

Agora, a chegada de um novo bebê marca um capítulo de esperança para o casal, que volta a compartilhar com o público a expectativa pela ampliação da família.

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