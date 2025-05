A- A+

tati machado Entenda o que aconteceu com apresentadora Tati Machado, que perdeu o bebê na reta final da gravidez Caso se assemelha ao da atriz Micheli Machado, que também notou ausência de movimentos do filho na barriga em reta final da gravidez

A apresentadora Tati Machado perdeu o bebê na reta final da gravidez, pouco depois de alcançar o oitavo mês de gestação.

Conhecida por integrar o quadro dos programas " Saia justa", no GNT, e "Encontro com Patrícia Poeta", na TV Globo, a carioca de 33 anos usou as redes sociais, na última terça-feira (13), para detalhar a situação e agradecer o carinho que vem recebendo de seguidores e pessoas próximas.

O caso gerou uma comoção nas redes sociais, e colegas famosos da profissional vêm se solidarizando publicamente.

"Toda mãe está com vocês agora. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, que já carregou no corpo e na alma a esperança de um filho sente com vocês essa dor. Esse luto silencioso, que poucos sabem nomear, mas que tantas reconhecem no fundo do peito", escreveu a apresentadora Angélica, por meio das redes sociais, em mensagem destinada a Tati Machado e Micheli Machado, atriz que passou por situação semelhante na última sexta-feira (9), quando perdeu o bebê que esperava com o marido, o também ator Robson Nunes, na reta final da gravidez.

O que aconteceu com Tati Machado?

A equipe responsável pela assessoria da apresentadora revelou que Tati Machado precisou ser submetida ao processo de parto, já que o bebê — fruto de seu relacionamento com o fotógrafo e cineasta Bruno Monteiro — se encontrava em pleno desenvolvimento.

De acordo com o texto publicado por meio do Instagram, a profissional foi internada na última segunda-feira (12) depois de perceber a interrupção total de movimentos do filho, que se chamaria Rael.

Nota oficial divulgada pela conta oficial do Instagram de Tati Machado. Foto: Reprodução/Instagram

Por que Tati Machado perdeu o bebê?

"Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor", informa o texto publicado nas redes sociais.

Segundo os assessores de Tati Machado, a apresentadora "se encontra estável e sob cuidados" após a realização do procedimento.

"Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido, Bruno, e toda a família precisam", diz o comunicado compartilhado nas redes sociais da apresentadora", conclui.

Micheli Machado

O caso de Tati Machado se assemelha com o que viveu a atriz Micheli Machado na última sexta-feira (9).

Casada com o também ator Robson Nunes — com quem tem a filha Morena, de 13 anos —, a artista de 44 anos percebeu a ausência repentina dos movimentos fetais e se dirigiu a uma emergência hospitalar.

"Ao chegar à maternidade para um atendimento de urgência, foi constatado que não havia batimentos cardíacos, indicando que o bebê havia falecido", como informou a assessoria dos artistas.

"Micheli foi internada para a realização de uma cesariana de emergência no sábado, dia 10, para dar à luz o bebê. A família agradece as mensagens de apoio e orações recebidas neste momento difícil, e pede que sua privacidade seja respeitada enquanto vivem o luto", comunicou, por meio das redes sociais.

