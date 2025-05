Tati Machado anuncia perda do primeiro filho na reta final da gestação

A- A+

Tati Machado perdeu seu primeiro filho, na reta final da gestação. A notícia foi compartilhada nas redes sociais da apresentadora, nesta terça-feira (13).

Grávida de 33 semanas, Tati Machado deu entrada na maternidade após perceber que o bebê não se mexia. Segundo a equipe de comunicação da apresentadora, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do feto.

“Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor”, informa a nota divulgada pela assessoria.

As causas da parada cardíaca ainda estão sendo investigadas. Após passar pelo procedimento, a apresentadora está estável e sob cuidados médicos.

Contratada da Globo, Tati anunciou publicamente a espera do primeiro filho em dezembro do ano passado, durante o programa “Mais Você”. Fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro, o bebê era um menino e receberia o nome de Rael.

Veja também