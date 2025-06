Tati Machado faz, pela primeira vez, pronunciamento sobre a perda do seu filho; confira

A- A+

A apresentadora Tati Machado fez seu primeiro pronunciamento nesta segunda-feira (2), após a perda do filho Rael, no oitavo mês da gestação. Tati compartilhou um texto no seu perfil do Instagram detalhando o quão dolorosa e difícil está sendo a experiência para ele e o marido, Bruno Monteiro.

''Quero que nosso luto vire luta. Quero, de verdade, poder ajudar quem passa por isso em silêncio, eu agora sei o quanto é cruel", expressou Tati.

Tati Machado foi internada no dia 12 de maio, quando estava na 33ª semana de gestação, no dia seguinte ao Dia das Mães. Segundo a assessoria da apresentadora, ela notou a ausência de movimentos do bebê e decidiu se dirigir para o hospital. Tati vinha tendo uma gravidez considerada saudável.

''E como que vive depois disso? É a sensação de vazio extremo, que também é físico, visceral. Cadê nossos momentos na madrugada, que viravam quase uma rave? Cadê os beijinhos diários do papai na barriga? É um corte seco da vida. E essa tal da vida… que continua'', trecho do texto escrito por Tati.

