A- A+

TEATRO Tatto Medinni apresenta o monólogo "Cara do Pai" no Teatro Apolo; saiba data e valores de ingressos Espetáculo é um solo autoficcional e aborda a relação do ator com a figura paterna

O ator pernambucano Tatto Medinni estrela o monólogo “Cara do Pai”, nesta sexta-feira (11), às 20h, no Teatro Apolo. A apresentação celebra um ano de trajetória da peça.

Assinado pelo Coletivo Operário de Teatro (OPTE), o espetáculo é um solo autoficcional concebido a partir das memórias e investigações do ator Tatto Medinni. No palco, o artista traz questionamentos sobre seu progenitor.



Com poucos elementos de cena (apenas um banjo e um banco de madeira), a peça investe na iluminação para contar a história. A montagem estreou no ano passado, no Recife, e chegou a ganhar temporada em São Paulo, no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, em julho deste ano.



Serviço:

Espetáculo “Cara do Pai”

Nesta sexta-feira (11), às 20h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 99834-8796

Veja também

ARTE Segundo museu mais antigo do Japão recorre a financiamento coletivo para sobreviver