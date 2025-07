A- A+

FAMOSOS Tatuagens de Virginia Fonseca incluem 'Zé' no pescoço, família feliz e nome de ex coberto Influencer tem cerca de 30 desenhos em seu corpo e mantém homenagens ao ex-marido

Virginia Fonseca sempre gostou de registrar os momentos felizes que vive — quem a acompanha nas redes sociais sabe bem disso. Mas não é apenas em stories e publicações na web que ela guarda lembranças e passagens importantes de sua vida.



Pelo corpo, a influencer de 26 anos tem várias tatuagens que fazem referência a momentos com pessoas queridas, como os filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 10 meses, fruto do antigo relacionamento com Zé Felipe.

A influencer tem cerca de 30 desenhos espalhados pelo corpo, em regiões como o pescoço, barriga, mãos membros superiores e inferiores.

Família feliz

Virginia tem no braço uma tatuagem com o desenho de sua família feliz. Na arte aparecem, além dos filhos, a própria influencer e o ex-marido, filho de Leonardo, de quem ela se separou em maio deste ano —. Ela ainda tem mãos e o pé de suas crianças gravados na região da barriga.

'Zé'

Além dos filhos, há destaque especial também às pessoas que a acompanharam em sua vida. Zé Felipe é um deles. No mês anterior ao término do relacionamento, o ex-casal fez uma tatuagem em dupla numa viagem ao Japão. “Hoje decidimos eternizar na pele nossa viagem que está sendo superespecial e divertida! Fizemos uma tatuagem em kanji com significado ‘amor’. Que Deus abençoe o nosso e que seja eterno”, celebrou Virginia, na ocasião. O desenho segue intacto no pulso de ambos.

O ex-casal também tem outra tatuagem igual no braço, que simboliza o jatinho da família, um presente de Virginia para Zé Felipe. E mais. No pescoço de Zé, pode-se ler as letras “Vi”, em referência ao apelido da influenciadora digital — ela, aliás, também tem a alcunha “Zé” inscrita no pescoço.

Nome e agência do ex-namorado

Em um dos dedos, Virginia tinha o nome do ex-namorado, o youtuber Rezende. Após o término, ela cobriu a tatuagem com o desenho de um ramo florido. Em outra ocasião, a empresária também modificou uma tatuagem no ombro que fazia referência à sigla ADR, nome da agência de Rezende.

