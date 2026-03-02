Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Itaú Cultural: um dos mais potentes espaços para fazedores de arte do País

Espaço localizado na Av. Paulista completa quatro décadas de vivências na arte em 2027

Reportar Erro
Foto: Letícia Vieira

Há um ‘quê’ visceral de pertencimento ao adentrar o número 149 da Av. Paulista, em São Paulo. É lá que os fazedores de arte em suas vivências, expõem sensibilidades.

É neste mesmo espaço, também, que  pernambucanidades como Chico Science, Antônio Nóbrega, Alceu Valença, Lia de Itamaracá e Naná Vasconcelos já ‘ocuparam’ seus lugares e inspiraram transformações. 

 

Ocupação Naná Vasconcelos | Crédito: Letícia Vieira

É por lá, também, que desde 1987 a cultura foi reforçada como ferramenta identitária de um povo - um fomento que traz, nos números, a sua importância: até 2025 desde sua fundação, mais de 9,6 milhões de visitantes percorreram as mais de 10 mil atividades promovidas por um dos equipamentos culturais mais potentes do País, o Itaú Cultural. 

Prestes a celebrar quatro décadas, a instituição segue, em 2026, em produções que acompanham temáticas da atualidade e permeiam o Brasil e o mundo. Questões que passam por gênero e raça, por exemplo, são recorrentes na agenda do espaço.

Exposições, ocupações e atividades que envolvem música, também integram o acervo do endereço físico e virtual do edifício de dez andares, com sete deles abertos para o público, inclusive com acessibilidade como ponto de atenção em toda programação, o que inclui a Língua Brasileira de Sinais (Libras), entre outros recursos que fortalecem o ideal de culturas acessíveis e democráticas.

 

Leia também

• Ponto de Cultura promove oficina de história do teatro de bonecos no Centro Cultural Benfica da UFPE

• Mostra Reverbo: show "Outros Abraços" terá apresentações em março na Caixa Cultural Recife

• Canal Brasil estreia série com abordagem que ajuda a explicar a violência de gênero contra a mulher

Entre as boas novas de 2026, tem-se o 7º andar, recentemente aberto para abrigar de forma permanente, no Espaço Milú Vilela - Brasiliana: Arte Moderna e Contemporânea, com a mostra “Brasil das Múltiplas Faces” e suas 185 obras de 150 artistas.

Já no “andar de baixo” está a Coleção Itaú de Numismática, no Espaço Herculano Pires - Arte no Dinheiro. São 278 metros quadrados com moedas, medalhas, condecorações e objetos ligados ao universo monetário em mais de 2,9 mil peças - inclusive com uma relíquia: a Peça da Coroação de Dom Pedro I.

 

Espaço Herculano Pires | Crédito: Letícia Vieira

E no 4º e 5 º andares, a exposição permanente no Espaço Olavo Setubal exibe pouco mais de 1 mil obras selecionadas por meio de curadoria, entre os destaques da Coleção Brasiliana, com imagens da iconografia nacional desde o descobrimento do Brasil.

E para além do que a sede na Av. Paulista oferece aos visitantes, há também ações itinerantes promovidas pelo Itaú Cultural em espaços País afora, e também no exterior.

Além disso, mostras gratuitas integram continuamente a programação do espaço que, vale ressaltar, abriga mais de 15 mil peças de arte contemporânea e moderna, em seu Acervo de Obras de Arte Itaú Unibanco, tomado por pinturas, gravuras, selos, fotografias, esculturas e instalações.

Enciclopédia e Streaming
O reverberar do que promove o Itaú Cultural chega também em projetos como a Enciclopédia Itaú Cultural, a ideia mais antiga do IC, concebida em 1987.

Com banco de dados e textos, imagens e outras mídias, teatro, cinema, dança e música, entre outros vieses da arte, estão disponíveis no acervo que segue continuamente em atualização.

Já para os amantes do streaming, no Itaú Cultural Play (www.itauculturalplay.com.br) - plataforma que celebra neste 2026 cinco anos de existência - há acesso gratuito a produções nacionais com catálogo diverso de filmes, séries, festivais e outras opções.

Programação
Pelo menos até setembro, novas Ocupações e exposições, entre outras atividades, vão percorrer o espaço em São Paulo, entre elas a “Ocupação Ana Botafogo”, com curadoria do próprio Itaú Cultural, aberta neste mês de março e disponível até junho. Será a 72º edição da série de exposições da instituição.

De abril a julho a exposição “Mestre Didi - Invenção e Ancestralidade na Arte Afro-Brasileira” estará no espaço, com curadoria de Rodrigo Moura e Ayrson Heráclito, e assistência de Tiago Sant’Ana.

Maio e junho chegam, respectivamente, com as ocupações “Ruth Rocha” e “Helena Ignez”, ambas com curadoria do Itaú Cultural. Agosto abre com a exposição “Solange Pessoa” e setembro recebe mais uma ocupação, a “Anísio Teixeira”.

FUNDAÇÃO ITAÚ
Concebida em 2019, a Fundação Itaú “busca inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de transformar a sociedade”.

O espaço, estruturado em três vertentes: Itaú Cultural, Itaú Social e Itaú Educação e Trabalho, trabalha para reforçar, inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de transformar a sociedade, a Fundação Itaú foi criada em 2019. 

“A Fundação trabalha com arte, cultura e educação e um dos nossos braços é o Itaú Cultural e isso nos dá muito orgulho”, destacou Aninha de Fátima, pernambucana à frente da gerência executiva de Comunicação Institucional e Estratégica da Fundação, em ocasião de uma visita recente feita à redação da Folha de Pernambuco

 

Ana de Fátima SousaAna de Fátima Sousa, da Fundação Itaú | Crédito: Letícia Vieira

Pautada por articulações que envolvem setores diversos da sociedade, a instituição se dedica ao atendimento de urgências do Brasil contemporâneo, por meio de pesquisas, dados e evidências, reforçando trabalho nos campos da educação e da cultura, entre outros propósitos, um deles, aliás, na busca de melhoria de políticas públicas junto ao Observatório Fundação Itaú.

Tendo o impacto social como missão, o Observatório funciona como um espaço de inovação e conhecimento, com pesquisas que exploram temas essenciais, como arte, cultura, educação, juventude, novas economias e desigualdades.

É também na Escola Fundação Itaú que outros projetos são reverberados, a exemplo da plataforma de cursos (livres e gratuitos) de arte e cultura, voltados para educadores e público em geral. Inclusive, indo além com pós-graduações em parcerias junto a universidades do Brasil e também do exterior.

Até o ano passado foram lançados cinco cursos de pós, sendo quatro mestrados e um doutorado - com bolsas integrais para estudantes de todo o País. Até então, pelo menos 722 profissionais já foram qualificados pela instituição.

A Fundação Itaú mantém há mais de uma década, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP), a Cátedra Olavo Setubal – Transversalidades: Arte, Cultura, Ciência e Educação, e em 2026 recebe a socióloga Nísia Trindade Lima, o empreendedor social Alemberg Quindins e o educador Fernando José de Almeida entre os novos titulares.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter