SÃO PAULO Itaú Cultural: um dos mais potentes espaços para fazedores de arte do País Espaço localizado na Av. Paulista completa quatro décadas de vivências na arte em 2027

Há um ‘quê’ visceral de pertencimento ao adentrar o número 149 da Av. Paulista, em São Paulo. É lá que os fazedores de arte em suas vivências, expõem sensibilidades.



É neste mesmo espaço, também, que pernambucanidades como Chico Science, Antônio Nóbrega, Alceu Valença, Lia de Itamaracá e Naná Vasconcelos já ‘ocuparam’ seus lugares e inspiraram transformações.





Ocupação Naná Vasconcelos | Crédito: Letícia Vieira

É por lá, também, que desde 1987 a cultura foi reforçada como ferramenta identitária de um povo - um fomento que traz, nos números, a sua importância: até 2025 desde sua fundação, mais de 9,6 milhões de visitantes percorreram as mais de 10 mil atividades promovidas por um dos equipamentos culturais mais potentes do País, o Itaú Cultural.

Prestes a celebrar quatro décadas, a instituição segue, em 2026, em produções que acompanham temáticas da atualidade e permeiam o Brasil e o mundo. Questões que passam por gênero e raça, por exemplo, são recorrentes na agenda do espaço.



Exposições, ocupações e atividades que envolvem música, também integram o acervo do endereço físico e virtual do edifício de dez andares, com sete deles abertos para o público, inclusive com acessibilidade como ponto de atenção em toda programação, o que inclui a Língua Brasileira de Sinais (Libras), entre outros recursos que fortalecem o ideal de culturas acessíveis e democráticas.





Entre as boas novas de 2026, tem-se o 7º andar, recentemente aberto para abrigar de forma permanente, no Espaço Milú Vilela - Brasiliana: Arte Moderna e Contemporânea, com a mostra “Brasil das Múltiplas Faces” e suas 185 obras de 150 artistas.

Já no “andar de baixo” está a Coleção Itaú de Numismática, no Espaço Herculano Pires - Arte no Dinheiro. São 278 metros quadrados com moedas, medalhas, condecorações e objetos ligados ao universo monetário em mais de 2,9 mil peças - inclusive com uma relíquia: a Peça da Coroação de Dom Pedro I.





Espaço Herculano Pires | Crédito: Letícia Vieira

E no 4º e 5 º andares, a exposição permanente no Espaço Olavo Setubal exibe pouco mais de 1 mil obras selecionadas por meio de curadoria, entre os destaques da Coleção Brasiliana, com imagens da iconografia nacional desde o descobrimento do Brasil.



E para além do que a sede na Av. Paulista oferece aos visitantes, há também ações itinerantes promovidas pelo Itaú Cultural em espaços País afora, e também no exterior.



Além disso, mostras gratuitas integram continuamente a programação do espaço que, vale ressaltar, abriga mais de 15 mil peças de arte contemporânea e moderna, em seu Acervo de Obras de Arte Itaú Unibanco, tomado por pinturas, gravuras, selos, fotografias, esculturas e instalações.

Enciclopédia e Streaming

O reverberar do que promove o Itaú Cultural chega também em projetos como a Enciclopédia Itaú Cultural, a ideia mais antiga do IC, concebida em 1987.



Com banco de dados e textos, imagens e outras mídias, teatro, cinema, dança e música, entre outros vieses da arte, estão disponíveis no acervo que segue continuamente em atualização.

Já para os amantes do streaming, no Itaú Cultural Play (www.itauculturalplay.com.br) - plataforma que celebra neste 2026 cinco anos de existência - há acesso gratuito a produções nacionais com catálogo diverso de filmes, séries, festivais e outras opções.

Programação

Pelo menos até setembro, novas Ocupações e exposições, entre outras atividades, vão percorrer o espaço em São Paulo, entre elas a “Ocupação Ana Botafogo”, com curadoria do próprio Itaú Cultural, aberta neste mês de março e disponível até junho. Será a 72º edição da série de exposições da instituição.

De abril a julho a exposição “Mestre Didi - Invenção e Ancestralidade na Arte Afro-Brasileira” estará no espaço, com curadoria de Rodrigo Moura e Ayrson Heráclito, e assistência de Tiago Sant’Ana.

Maio e junho chegam, respectivamente, com as ocupações “Ruth Rocha” e “Helena Ignez”, ambas com curadoria do Itaú Cultural. Agosto abre com a exposição “Solange Pessoa” e setembro recebe mais uma ocupação, a “Anísio Teixeira”.

FUNDAÇÃO ITAÚ

Concebida em 2019, a Fundação Itaú “busca inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de transformar a sociedade”.

O espaço, estruturado em três vertentes: Itaú Cultural, Itaú Social e Itaú Educação e Trabalho, trabalha para reforçar, inspirar e criar condições para promover o desenvolvimento de cada brasileiro como cidadão capaz de transformar a sociedade, a Fundação Itaú foi criada em 2019.

“A Fundação trabalha com arte, cultura e educação e um dos nossos braços é o Itaú Cultural e isso nos dá muito orgulho”, destacou Aninha de Fátima, pernambucana à frente da gerência executiva de Comunicação Institucional e Estratégica da Fundação, em ocasião de uma visita recente feita à redação da Folha de Pernambuco.





Ana de Fátima Sousa, da Fundação Itaú | Crédito: Letícia Vieira

Pautada por articulações que envolvem setores diversos da sociedade, a instituição se dedica ao atendimento de urgências do Brasil contemporâneo, por meio de pesquisas, dados e evidências, reforçando trabalho nos campos da educação e da cultura, entre outros propósitos, um deles, aliás, na busca de melhoria de políticas públicas junto ao Observatório Fundação Itaú.

Tendo o impacto social como missão, o Observatório funciona como um espaço de inovação e conhecimento, com pesquisas que exploram temas essenciais, como arte, cultura, educação, juventude, novas economias e desigualdades.

É também na Escola Fundação Itaú que outros projetos são reverberados, a exemplo da plataforma de cursos (livres e gratuitos) de arte e cultura, voltados para educadores e público em geral. Inclusive, indo além com pós-graduações em parcerias junto a universidades do Brasil e também do exterior.

Até o ano passado foram lançados cinco cursos de pós, sendo quatro mestrados e um doutorado - com bolsas integrais para estudantes de todo o País. Até então, pelo menos 722 profissionais já foram qualificados pela instituição.

A Fundação Itaú mantém há mais de uma década, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP), a Cátedra Olavo Setubal – Transversalidades: Arte, Cultura, Ciência e Educação, e em 2026 recebe a socióloga Nísia Trindade Lima, o empreendedor social Alemberg Quindins e o educador Fernando José de Almeida entre os novos titulares.

