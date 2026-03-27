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FAMOSOS Taylor Lautner, o Jacob de "Crepúsculo", anuncia que será pai pela primeira vez Em suas redes sociais, ator publicou fotos ao lado da esposa grávida, que também se chama Taylor Lautner

Taylor Lautner, conhecido por interpretar o personagem Jacob na saga “Crepúsculo”, será pai pela primeira vez. Ele e a esposa, que também se chama Taylor Lautner, anunciaram a gravidez nesta quinta-feira (26).

Nas redes sociais, o casal publicou fotos de um ensaio de gestante. Eles aparecem segurando a foto de um ultrassom, com o ator beijando a barriga da mulher, entre outras interações registradas.

“O que é melhor do que dois Taylor Lautners?”, brinca a legenda da publicação, que recebeu elogios e felicitações nos comentários. “Galera que assistiu ‘Crepúsculo’, nosso Jacobzinho cresceu e agora vai ser pai”, escreveu um perfil brasileiro.



Os futuros pais ainda não revelaram o sexo e o possível nome do bebê. Eles estão juntos desde 2018 e se casaram em 2022.

Taylor atua na TV e no cinema desde a infância. Além do lobisomem de “Crepúsculo”, ele também é conhecido por seu papel em “As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl” (2005).

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