Taylor Swfit: vendas para filme batem recorde de 100 anos e Eras Tour já impulsiona PIB americano

A aparentemente ilimitada popularidade de Taylor Swift está, mais uma vez, afetando as estatísticas econômicas. A AMC Holding vendeu mais de US$ 100 milhões em ingressos na pré-venda para o filme com os shows do Eras Tour, que só estreia em 13 de outubro.

A receita, gerada em apenas 24 horas após o lançamento do filme, é a maior obtida em um único dia nos 103 anos de história da empresa.

A consultoria Bloomberg Economics espera que os fãs de Swift - conhecidos como Swifties - e os que seguem a também superstar Beyoncé tenham adicionado US$ 5,4 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos por um país) dos Estados Unidos no terceiro trimestre, só com os gastos em concertos.

O típico Swiftie tem um dispêndio de US$ 1.500 por espetáculo, incluindo custos com ingressos, hotéis, voos e alimentação.

O filme do concerto The Eras Tour começará a ser exibido na maioria dos 8.500 cinemas que o exibirão em 100 países a partir da sexta-feira da próxima semana, dia 13.

O lançamento nos cinemas ocorre após mais de 3 milhões de fãs terem comparecido à primeira das duas pernas da turnê nos Estados Unidos. No geral, espera-se que as apresentações de Swift em todo o mundo fature US$ 1 bilhão.

A turnê de Beyoncé chegará às telas de cinema em 1º de dezembro nos Estados Unidos, Canadá e México.

