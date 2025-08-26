A- A+

noivado Taylor Swifit anuncia noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce A cantora e o jogador estão juntos há dois anos

Taylor Swifit está noiva de Travis Kelce, jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, equipe da National Football League (NFL).

A cantora divulgou a notícia na tarde desta terça-feira (26), em seu perfil do Instagram, com a legenda: "Sua professora de Inglês e seu professor de Educação Física vão se casar".



Início do relacionamento

Os rumores do affair entre o casal começaram em 2023, quando Travis revelou que tentou entregar uma pulseira da amizade com seu número de telefone para Taylor, durante a The Eras Tour, ato típico entre os fãs da cantora em seus shows. No entanto, a tentativa não obteve sucesso, o que deixou o jogador decepcionado.

Semanas depois, surgiram os boatos de que os dois estariam se conhecendo melhor, e, em 24 de setembro, o relacionamento foi confirmado após Taylor aparecer junto com a sogra em uma partida do Kansas City Chiefs, time no qual Kelce joga na posição Tight End.



No dia 13 de agosto, o casal apareceu junto no podcast "New Heights", apresentado pelo irmão do jogador. No programa, a cantora compartilhou informações sobre seu novo álbum, que será lançado no dia 03 de outubro, além de dar detalhes sobre o que tem feito desde o fim de sua turnê, e sobre a sua jornada na recuperação dos direitos autorais dos seus primeiros álbuns.

